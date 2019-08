"Joyful Joyce" in Salzburg: Ein Gewitter aus Donnerwörtern

Ewige Dialektik des Lebens. James Joyces Literatur tobt, wütet und donnert mit aller Macht – der Schriftsteller selbst indes hatte panische Angst vor Gewittern. Zeit seines Lebens plante Joyce seine vielen Reiserouten penibel durch gewitterfreie Zonen. Und dann, 1928, kam der Schriftsteller nach Salzburg, weil seine Tochter dort einen Tanzkurs besuchte. Fünf Wochen in einer alpinen, prinzipiell für sommerliche Unwetter anfälligen Stadt. Alle Furcht vor Naturgewalt und literarische Unerschrockenheit spielen jetzt in der Installation "Joyful Joyce" der Künstlerin Ruth Beckermann zusammen. Eine raumfüllende Video-Sound-Arbeit voller konzeptioneller Überzeugungskraft und poetischer Schönheit.

Im alten, heute leeren Barockmuseum im Garten von Schloss Mirabell hat die Filmemacherin den Himmel auf die Erde geholt. "Als ich diesen Ort gesehen habe, war ich sehr begeistert von dieser sehr ungewöhnlichen Situation, dass man auf einer Galerie steht und in eine Schlucht von sechs Metern hinunterschaut", sagt Beckermann. "Und da projizieren wir hinunter, also wir stehen oben und schauen in den Himmel hinunter. Wir haben eine mehr als neunminütige, meditative Bildstimmung geschaffen, die dann natürlich im Gewitter kulminiert, aber lange Zeit auch sehr meditativ ist, damit man sich auf die Töne und Texte konzentrieren kann und so ein bisschen im Bild versinkt."

"Das Buch ist ein Schwein"

Deutsche und englische Sprecher zitieren aus den Briefen von James Joyce, seinem "Ulysses" und "Finnegans Wake": Tiefsinniges, Pointiertes, Intimes. Schon als junger Mann hatte der irische Schriftsteller gewusst: "Es ist unwahrscheinlich, dass ich an Schüchternheit sterben werde." Seine Molly Bloom im "Ulysses" schwärmt denn auch über die Sinnlichkeit zwischen ihr und ihrem Mann in für damalige Zeiten unerhörter Offenheit.

Nora Barnacle, Joyces Lebensgefährtin, die er nach 27 Jahren heiratete, mochte den "Ulysses" nicht, weil er so viel Intimes ausplapperte und hatte es lapidar einmal so ausgedrückt: "Das Buch ist ein Schwein." Beckermann hat diese Perspektive bewusst in ihre Arbeit einfließen lassen: "Dieser Ulysses hat ja endlos skandalisiert, es hat unglaublich lang gedauert, bis er überhaupt gedruckt werden konnte. Er ist in Paris gedruckt worden, auf Betreiben von Silvia Beach und ihrer Freundin. Die haben einen Drucker in Frankreich gefunden, der nicht englisch konnte, weil alle Drucker sich geweigert haben, dieses Skandalwerk zu drucken. Und in Amerika und England hat es noch weitere zehn Jahre gedauert, bis das Buch überhaupt erscheinen durfte, also 1932 erst. Und ich habe dann in der Toncollage besonders diese Stellen benutzt, die inkriminiert waren. Weil ich glaube, dass das schon das Spannende ist: Was hat die Leute so aufgeregt und regt uns das noch auf?"