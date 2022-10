Joy Division lässt grüßen: Das Album "Olympia" von Betterov

Es existiert ein vier Jahre altes Musikvideo von Betterov im Internet, nach dem man gründlich suchen muss, um es zu finden. Der Song heißt "Kathleen" und ist eine schmissige Ballade im Stile von nachdenklichen, bärtigen Chartstürmern wie Philipp Poisel und Enno Bunger. 2022 klingt Betterov anders.

Sein erstes Album "Olympia" schrieb Manuel Bittorf während der Frühphase der Pandemie, in der er sich die Tage ewig lang und leer anfühlten. Um der Flut an belastenden Gedanken entgegenzuwirken, schaute Betterov im Internet alte Sportvideos an, erzählt er im Interview: "In dem Song "Olympia" geht es um eine schwere Zeit, in der man sehr lethargisch zuhause sitzt und nicht wirklich in der Lage ist, irgendwas zu tun. Und dann hängt man irgendwann in so einer Bubble fest, wo man sich Videos anguckt von Menschen, die in 50 Sekunden hundert Meter schwimmen und ihr komplettes Leben verändern. Um die Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Bildschirm und vor dem Bildschirm passiert, geht es in dem Song."

Zwischen Interpol und Joy Division

Gefühle von Lähmung und Ratlosigkeit ziehen sich durch das ganze Album und entladen sich immer wieder in Gitarrenriffs und dem treibenden, auf Stadion gepolten Schlagzeug. Viele der Songs hatte Bittorf vor den Studioaufnahmen schon live performt. Der Versuch, die Energie der Konzerte auf Platte einzufangen, ist Betterov und seinem Produktionsteam geglückt.

Einen gewissen Hang zum Pathos hatte der erklärte Bruce Springsteen-Superfan Betterov schon zu Beginn seiner Karriere durchblicken lassen. Auf "Olympia" kommt nun die großstädtische Niedergeschlagenheit der Indie-Rock-Legenden Interpol aus New York City dazu: "Da gibt es viel Hall auf den Gitarren, und große Drums und Gitarrenwände", schwärmt der Musiker. "Das findet sich, wenn man weiter zurück geht, bei Joy Division, bei Interpol, und jetzt eben auch bei mir."