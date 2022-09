"Journalismus ist kein Verbrechen": Medien-Rebellion gegen Kreml

"Das ist ein Gerichtsurteil, und ich habe kein Recht, es in irgendeiner Weise zu kommentieren. Ja, wir können sagen, dass das ein sehr hartes Urteil ist, mehr habe ich zu diesem Thema nicht zu sagen", so Kremlsprecher Dmitri Peskow zu dem nichtöffentlichen Strafprozess gegen den regierungskritischen Journalisten Iwan Safronow (32), der wegen angeblicher Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten zu einer Haftstrafe von 22 Jahren und einer zusätzlichen Geldstrafe von 500.000 Rubel (umgerechnet rund 8.200 Euro) verurteilt wurde. Der Staatsanwalt hatte sogar 24 Jahre gefordert. Wegen der "Schwere der Anklage", so Peskow, habe das Verfahren vor dem Moskauer Stadtgericht ohne Zuschauer durchgeführt werden müssen.

Putin: "Es geht nicht um Journalismus"

Putin kenne das Urteil "mit hoher Wahrscheinlichkeit", so Peskow, der darauf verwies, dass Safronow seine "Schuld" eingestehen müsse, wenn er begnadigt werden wolle. Schon das Gericht hatte dem Journalisten angeboten, das Strafmaß auf zwölf Jahre Haft zu halbieren, wenn er sich schuldig bekenne. Der Angeklagte lehnte das ab. Recherchen regierungskritischer russischer Exil-Medien hatten ergeben, dass an den Vorwürfen mutmaßlich nichts dran ist, sondern der Geheimdienst FSB und andere Sicherheitsbehörden ein Exempel statuieren wollten. "Allen, die den Fall verfolgten, wurde schnell klar, dass diese Anklage absolut nichts mit Gerechtigkeit zu tun hatte", so Natalia Prilutskaya, die Rechercheurin von Amnesty International für Russland.

Putin selbst hatte am 10. Dezember 2020 gesagt, seiner Meinung nach gehe es in dem Fall nicht um Journalismus, sondern um Agententätigkeit: Landesverrat richte sich gegen das eigene Volk und müssen entsprechend scharf geahndet werden. Eine Woche später hatte Putin auf Fragen von Journalisten geantwortet, das Strafverfahren sei nicht etwa eine "Racheaktion" der Geheimdienste, Safronow habe dort keine "Feinde" gehabt.

"Du wirst nicht aufgeben"

Wie auch immer: Die russischen Journalisten sind überwiegend empört über das Urteil. Im Wirtschaftsblatt "Kommersant", für das Safronow bis 2019 tätig war, erschien ein Leitartikel der Redaktion: "Wir haben keine öffentlichen Beweise für Deine Schuld gehört. Und wir sind uns sicher: Zu einer anderen Zeit, in einer anderen Situation, hättest Du Recht bekommen. Ja, und so etwas wäre vielleicht von Anfang an gar nicht erst passiert." Safronow sei ein "Musterbeispiel für anständiges Benehmen" gewesen: "Du hast nicht aufgegeben und wirst auch jetzt nicht aufgeben. Wir wissen, dass Du alle Prüfungen bestehen wirst. Wir lieben dich, wir glauben an dich."

"Nicht alle akzeptierten seine Kompromisslosigkeit"

Das viel gelesene Portal "Lenta" fragt: "Warum ist seine Schuld strittig?" und stellte fest, dass die "Kollegen Safronow für einen echten Patrioten" hielten und er sich geweigert habe, einen "Deal" mit den Behörden einzugehen. Safronow veröffentlichte Recherchen über russische Waffenlieferungen nach Syrien, Ägypten und in den Iran, wurde beim "Kommersant" wegen einer Falschmeldung entlassen und war kurzzeitig PR-Berater von Dmitri Rogosin, dem Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos, bevor er am 7. Juli 2020 wegen Landesverrat festgenommen wurde.

Dmitri Rogosin, dem gute Verbindungen zu rechtsnationalistischen Kreisen nachgesagt werden und der inzwischen als Roskosmos-Chef abberufen wurde, beteuerte, Safronow habe seiner Meinung nach überhaupt keinen Zugang zu geheimem Material gehabt und sei ein "professioneller Journalist".

Kollegen von der "Rossijskaja Gaseta" äußerten über Safronow: "Nicht alle akzeptierten seine Kompromisslosigkeit, aber sie behandelten Iwan trotzdem mit Respekt, wie es einem echten Profi gebührt. Unter ihnen hatte er viele Freunde – fast die gesamte Elite der russischen Verteidigungsindustrie, sowie viele der höchsten Ränge des Verteidigungsministeriums."

"Wenn er unschuldig wäre, hätte er drei Jahre bekommen"

Wie kafkaesk das russische Justizsystem inzwischen ist, erklärte der Politologe und ehemalige Vizebürgermeister von Wolgograd, Konstantin Kalaschew: "Der einfache Mann auf der Straße wird sagen: 22 Jahre gibt es nicht einfach so. Das heißt, je strenger die Strafe ist, desto weniger muss ihre Legitimität und Gerechtigkeit nachgewiesen werden, denn in unserem Land werden Menschen nie länger als fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt. Das ist so ein, tut mir leid, schlechter Witz, aber da ihm 22 gegeben wurden, nun, bedeutet das, dass er definitiv schuldig ist, denn wenn er nicht schuldig wäre, hätten sie drei oder fünf gegeben. So reden die Leute."

In der auflagenstarken "Moskowski Komsomolez" wurde behauptet: "Sie geben nicht einmal für Mord soviel." Das sei "vielleicht die härteste Strafe in der Geschichte des modernen Russlands im Fall von Hochverrat". Mit seltener Schärfe heißt es in dem Text: "Wie wir geschrieben haben, liegt der juristische Unsinn darin, dass das Leugnen der Schuld kein erschwerender Umstand sein kann und die Verdoppelung der Haftstrafe von jemandem, der nicht gesteht, eine Verletzung der Verfassung ist. Aber in dieser neuen Realität sind Verweise auf die Verfassung von geringer Bedeutung."

"Das ist ein Akt der Einschüchterung"

Journalist Iwan Golunow wird von "Lenta" mit dem bitteren Fazit zitiert: "Nach diesem Fall wird der Journalismus in Russland ein anderer sein. Es wäre wahrscheinlich angemessener, sich für die Verhinderung irgendwelcher undichter Stellen einzusetzen und nicht die Journalisten zu verfolgen, denen es gelungen ist, an Informationen zu gelangen." Fernsehmoderator Leonid Parfenow sagte: "Je hartnäckiger uns gesagt wird, dass der Fall von Iwan Safronow nicht mit beruflicher Tätigkeit zusammenhängt, desto mehr glauben wir an das Gegenteil."

Gleb Tscherkasow, ein Ex-Kollege von Safronow, bemerkte: "Das ist ein Akt der Einschüchterung für alle, die versucht haben, Fragen zu stellen und über die Themen militärisch-technische Zusammenarbeit und Militärpolitik im Allgemeinen zu schreiben."

Aufruf der russischen Auslandsmedien

In russischen sozialen Netzwerken wird der Fall intensiv debattiert, die meisten Kommentatoren zeigen sich bestürzt: "Welche Staatsgeheimnisse kann es in völlig korrupten staatlichen Strukturen geben, außer dem 'Geheimnis' der Korruption??" Ein anderer schrieb: "Der Richter, die Ermittler, die Staatsanwaltschaft haben die Drecksarbeit gemacht. Diese netten Menschen werden daheim ihre Enkelkinder anlächeln und ihre Uniformen liebevoll in den Schrank hängen."

Zahlreiche im Ausland erscheinende russische Medien, darunter "Meduza", "Moscow Times", "The Bell" und die "Novaya Gazeta Europe", haben einen gemeinsamen Aufruf veröffentlicht, in dem die sofortige Freilassung gefordert wird. Journalismus sei kein Verbrechen: "Uns ist klar, dass der Grund für die Verfolgung von Iwan Safronow nicht 'Verrat' ist, was durch nichts bestätigt wird, sondern in seiner journalistischen Arbeit und seinen Materialien zu suchen ist, die er ohne Rücksicht auf die Meinung des Verteidigungsministeriums und der russischen Behörden veröffentlicht hat."

Kreml stellt in 14 Jahren Entlassung in Aussicht

Im rechtsnationalistischen Sender "Tsargrad-TV" hieß es dagegen: "Es ist offensichtlich, dass die Untersuchung genügend Informationen hatte, um die Schuld des Angeklagten vor Gericht zu beweisen. (...) Übrigens hatte er die Möglichkeit, sich mit den Ermittlern zu verständigen, aber der Angeklagte nutzte die Chance nicht."

Dass der Fall dem Kreml "auf den Nägeln brennt", zeigt eine Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur TASS, wonach Safronow laut informierter Quellen "in etwa 14 Jahren mit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung" rechnen könne. Er müsse zwei Drittel der Strafe absitzen, allerdings würden die zwei Jahre U-Haft angerechnet. Demnach könnte der Journalist 2036 auf freien Fuß kommen, aber weil das Gericht zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe nach seiner Entlassung noch zwei weitere Jahre Freiheitsbeschränkung angeordnet hat, ist offen, was das konkret bedeuten würde.