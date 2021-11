Josephine Baker: Erste schwarze Frau im Pariser Panthéon geehrt

Wer im Pariser Panthéon zur letzten Ruhe gebettet wird, gehört zu den Großen der französischen Geschichte: Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Simone Veil und Marie Curie. Und nun wird Josephine Baker in den Ruhmestempel ihren Platz bekommen, als erste schwarze Frau in der Geschichte, begleitet von einer über einstündigen Zeremonie im Beisein von Familienangehörigen und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Warum Baker ins Panthéon kommt

Allein ihre spektakulären Bühnenauftritte hätten nicht gereicht, um ins Panthéon einzuziehen. Aber Baker war in ihrem Leben viel mehr als nur Entertainerin: Für Frankreich riskierte sie während des Zweiten Weltkriegs als Widerstandskämpferin und Agentin der Spionageabwehr ihr Leben. Dafür wird die französisch-amerikanische Tänzerin, Sängerin und Ikone der "Goldenen" 1920er Jahre nun posthum zur Heldin der Nation.

Zu Riege dieser Heroen der Franzosen gehören 75 Männer und nur 5 Frauen. Baker wird die sechste sein. Um im Panthéon aufgenommen zu werden, genüge es nicht, ein großer Künstler zu sein, teilte der Élysée-Palast mit. Man müsse die Werte der Republik verkörpern und sich für Frankreich engagiert haben.

Datum nicht zufällig gewählt

Baker wurde 1906 in St. Louis (USA) als uneheliche Tochter einer Waschfrau und eines Spaniers geboren. Als junge Frau ging sie ins Showgeschäft und wurde 1925 in Paris zum Star: Nur mit einem Bananenröckchen bekleidet eroberte sie im Théatre des Champs Elysées die Zuschauer. Später trat sie als Sängerin und Schauspielerin in Erscheinung.