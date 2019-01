Joseph Vilsmaier wird 80: "Mein Leben war Fasching!"

Einer der großen deutschen Regisseure feiert an diesem Donnerstag seinen 80. Geburtstag: Joseph Vilsmaier. Dafür, dass er erst mit fast 50 Jahren das Regiefach für sich entdeckt hat, hat er viele Filme geschaffen, die Kino-Geschichte geschrieben haben: Mit "Herbstmilch“"ging es 1988 los, es folgte eine weitere Bestseller-Verfilmung mit "Schlafes Bruder", er packte historische Stoffe an in den Filmen "Stalingrad" und "Comedian Harmonists", und er erzählte die Bergsteiger-Tragödie der Messner-Brüder Reinhold und Günther in "Nanga Parbat". Knut Cordsen hat mit Vilsmaier gesprochen.

Knut Cordsen: Als Sie als Materialassistent und Kameramann anfingen auf dem Bavaria-Filmgelände, da haben Sie kaum ahnen können, dass dort einmal eine Straße nach Ihnen benannt werden würde. Jetzt gibt es seit ein paar Tagen die Joseph-Vilsmaier-Straße. Mit welchem Gefühl gehen Sie diese Straße auf dem Bavaria-Gelände entlang?

Joseph Vilsmaier: Ja, da muss ich sagen: Heuer feiern die Bavaria Filmstudios ihr hundertjähriges Bestehen. Und wenn du dann dastehst mit über tausend Mitarbeitern aus ganz Deutschland, die zur Bavaria kamen, und du wirst dann aufgerufen vom Bavaria-Chef Christian Franckenstein und Günter Rohrbach – der war ja auch mal mein Chef – und bekommst deine eigene Straße, das ist ganz toll. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe, dass das Straßenschild nie abgemacht wird, dass das in 200 Jahren noch steht. Aber man weiß nicht, was mit der Bavaria dann ist. Nein, das war wirklich eine ganz große Ehrung. Die hat mich zutiefst getroffen.

Wenn Sie heute zurückblicken: Sie haben als Kameramann begonnen, zahlreiche "Tatort"-Folgen gedreht, auch beim Mehrteiler "Rote Erde" waren Sie für die Kamera verantwortlich – wann entstand bei Ihnen der Wunsch, selbst Regie zu führen?

Wie ich angefangen habe in der Bavaria, waren wir 48 festangestellte Kameraleute und Assistenten. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ja, als ich dann den ersten "Tatort" mit Schimanski und mit Hansjörg Felmy gedreht habe, aber auch "Rote Erde", habe ich mich gefragt: Ist das alles jetzt? Ich war fest angestellt, war unkündbar und habe dann aber im guten Einvernehmen gekündigt. Dann wollten sie mich nicht gehen lassen, und ich sagte: Ja, ich mach ja. Ich bin froh, bei euch freischaffend arbeiten können – gibt‘s a bisserl mehr Geld. Ich habe alles für die Bavaria gemacht in meiner freischaffenden Zeit. Ich musste nirgendwo anders hingehen. Man hat sich gekannt, und es war wunderbar. Und es war reiner Zufall, dass mir dann das Buch untergekommen ist ...

... das Buch "Herbstmilch. Die Lebenserinnerungen einer Bäuerin" von Anna Wimschneider.

Genau. Da bin ich ins Rottal gefahren, zu den Leuten, wo ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich mir gedacht: Das machst Du jetzt. Obwohl mir jeder gesagt hat: Anna Wimschneider, das Buch, wer will das sehen? Wer will die Bäuerin sehen? Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ich habe mir gedacht: Das kann eigentlich nicht sein. Was mein Gefühl für die Menschen mir sagte – ob im Rottal, in Niederbayern oder Oberbayern – da glaubte ich: Das müsste eigentlich gehen. Aber man denkt in solchen Situationen ja auch nicht, dass was gehen muss, denn das weiß man ja nie. Sonst hätte man ja eine Bank. Da würde ich eine Bank aufmachen, wenn ich wüsste, dass jeder Film geht. Aber man weiß es nicht, und das ist auch gut so. Der eine funktioniert besser, der andere weniger gut. Ich habe mir die Rechte gekauft, habe Anna und Albert Wimschneider kennengelernt. Ich habe das Buch an einem Abend ausgelesen. Das Buch war vergriffen zur damaligen Zeit. Und dann habe ich mir das Telefonbuch geben lassen von der Rezeption des Hotels in Bad Griesbach, und beim vierten Namen Wimschneider hat’s "Bingo" getan.

Sie hatten diejenige am Apparat, die Sie suchten: Anna Wimschneider.

Ich werde es nie vergessen. Ich wählte die Nummer, dann wurde der Hörer abgenommen und jemand sagte: "Wos wuistʼn?" Kein "Guten Tag" oder sonst etwas, nur: "Wos wuist'n?" Da bin ich erst einmal ins Stocken geraten und habe schließlich gesagt, ich hätte das Buch gelesen und ich wüsste ja, wo sie wohnt in Schönau. Ich sei da auf dem Weg nach München morgen, ob ich vorbeikommen könnte. Darauf sagte sie: "Dann bist um hoibe Zwölfe da, da essen wir." Die Adresse wusste ich, dann bin ich am nächsten Tag hin, es hat zum Nachtisch noch Zwetschgenrohrnudel gegeben, und ich bin abends glückselig nach München gefahren. Die Anna Wimschneider hat mir pausenlos gesagt: "Du, ich kann aber net spuin." Sie hat gedacht, sie müsse die Rolle spielen. Da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was da alles passiert ist. Aber es war so anrührend von den beiden, wie du da aufgenommen worden bist, ich kannte die Leute ja gar nicht. Als ich am Abend nach Hause fuhr, glaubte ich, sie schon 20 Jahre zu kennen. Ein großes Erlebnis.

Die Liste Ihrer Filme ist lang, aber eines fällt auf: Ob nun "Comedian Harmonists" oder "Stalingrad", "Marlene", "Herbstmilch" oder "Rama dama" – die deutsche Geschichte hat Sie von Anfang an beschäftigt. Und Sie waren auch einer der ersten, der sich überhaupt mit der deutschen Geschichte, mit dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen auf diese Art und Weise auseinandergesetzt hat. Was gab den Anlass dazu, erkannten Sie da eine Leerstelle, die es zu füllen galt?

Nein, es war ganz anders. Bei "Herbstmilch" war es meine Kindheit. Ich bin da aufgewachsen im Rottal, habe die Leute gekannt. "Rama dama" war auch meine Kindheit, das war die Kriegszeit. Deshalb gibt’s darin ja das Bild, das sich mir eingebrannt hatte, in dem 30 oder 40 geflochtene Kinderwägen vor dem Bunker stehen und nicht mehr reingelassen werden. Wegen des Luftdrucks musste der auf einmal geschlossen werden. Also war meine Erinnerung an den Krieg der Auslöser für die Filme. Bei "Stalingrad" war es die Tatsache, dass drei meiner Brüder in Stalingrad gefallen waren. Das sind die Gründe dafür, warum ich die Filme machte.

Bei "Schlafes Bruder" war es wieder anders. Da schreibt mir der Komponist und Musikprofessor Enjott Schneider aus Indien einen Brief, er habe ein Buch gelesen, das wäre ein Film für uns. Dann habe ich mir das Buch gekauft und gelesen und ihm zurückgeschrieben: Ja, das wäre ein Film für dich als Musiker. Da haben mir auch alle von abgeraten. Beim Lesen habe ich mir Gedanken gemacht: Wo die tausend toten Kühe auf der Weide herbringen, von denen der Robert Schneider darin schreibt? Das hat mich dann doch so wahnsinnig interessiert, auch die Zeit. Ich bin durch ganz Europa gefahren auf der Suche nach einem geeigneten Drehort: von Frankreich über das Aostatal nach Österreich, ich habe das Dorf gesucht. Und dann habe ich das Garneratal gefunden in Vorarlberg. Da bin ich hingekommen und zur Frau vom Tourismusbüro gegangen und habe mich nach Tälern erkundigt. Und die nur: "San Sie der Vilsmaier von 'Herbstmilch'?" Dann sind wir da auf 1700 Meter hochgefahren, das war ein ganz tolles Tal. Es war schwierig. Wir mussten da alle möglichen Dinge einhalten – Wasserschutz und was nicht alles – beim Bauen des Film-Dorfs. Das war kompliziert bis zum Geht-nicht-mehr. Allein die Schreiner zu finden, die ohne Nägel arbeiten können! Das war ja früher alles gezapft und musste auch so gebaut werden mit den schiefen Hütten. Das war ein großes Unternehmen. Wir sind damit ja auch für den Oscar und den Golden Globe nominiert worden in Los Angeles.

Also, ich habe mein Leben sehr genossen, habe viel Glück gehabt, und auch wenn da Punkte dabei waren, die nicht so gut waren, habe ich sie dann ziemlich schnell wieder vergessen. Ich konnte immer die Sachen machen, die mich interessiert haben. Also toi, toi, toi: Mein Leben war Fasching.