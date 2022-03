Josef von Nazareth: Aus welchem Holz war er geschnitzt?

Die Holzspäne fliegen durch die Werkstatt. Josef Albl, Senior der gleichnamigen Holzschnitzerei in Oberammergau werkelt gerade an einer mehr als zwei Meter großen Christusfigur. Zuerst mit einem großen Eisen fürs Grobe, dann mit etwas feinerem Werkzeug.

Vor der Werkstatt stehen etliche Heiligenfiguren dicht an dicht, für einen großen Auftrag aus Texas, sagt Holzbildhauer Josef Albl. Die Figuren warten darauf, in die USA verschifft zu werden. Mitten drin steht auch der Heilige Josef. "So wird er dargestellt, mit Kind und einer Lilie."

Doch es gibt auch andere Darstellungen, wie einen Raum weiter. Da steht ein Heiliger Josef mit Hobel und Säge in der Hand. "So wird er als Zimmermann dargestellt", sagt Josef Albl. Er selbst hat diesen 1,20 Meter großen Josef aus Lindenholz geschaffen, ein feines Holz, hell, fast ohne Maserung, kaum Astlöcher.

Josef, der demütige Vater

Josef als Zimmermann und fürsorglicher Vater für ein Kind, das laut neutestamentlichem Bericht nicht sein leibliches ist. Für Josef Albl zeigt das, aus welchem Holz der biblische Josef auch im übertragenen Sinne geschnitzt war.

Er gibt seinen Josefsfiguren deshalb einen "zurückhaltenden Gesichtsausdruck, keinen beherrschenden, mit offenen Blick, vielleicht auch geneigtem Kopf für das Demütige." Josef habe vieles über sich ergehen lassen und war deshalb vermutlich nicht so temperamentvoll wie andere Figuren, meint der Holzschnitzer.

Der heilige Josef ist auch in der Pfarr-Kirche des Passionsspielortes Oberammergau anzutreffen, am Hochaltar. "Er hat Jesus auf dem Arm, man könnte ihn mit einer Muttergottes verwechseln", sagt Dekan Thomas Gröner. Nein, es sei Josef, der für sein Kind sorgt. "Ein jüdischer Hausvater hatte auch die Aufgabe, seinen Sohn in sein Handwerk einzuführen, also war auch Jesus Bauschreiner".

Josef, der bescheidene Handwerker

Vielleicht passe der Heilige Josef deshalb so gut nach Oberammergau, wo die Menschen schon immer vom Holzhandel und dem Handwerk gelebt haben. So, wie heute noch die Familie von Josef Albl. Der zweifache Vater und dreifache Opa sieht den Namen "Josef" als passend für ihn und seine Zunft.

"Ein Bildhauer ist immer ein bisschen bescheiden", sagt Albl, "weil er in der Werkstatt sitzt und nicht so viele Einflüsse von außen hat." Man brauche Sitzfleisch, um mit dem Schnitzen das tägliche Brot zu verdienen. Für Menschen, die viel unterwegs sein wollen, sei das nichts.

Der Holzschnitzer und Bildhauer ist übrigens nicht der erste "Josef" in dem nun in 14 . Generation bestehenden Familien-Betrieb. Auch viele seiner Vorfahren trugen den Namen des Heiligen. Der 19. März ist für ihn ein besonderer Tag. "Früher sind wir mit meinem Vater in die Wieskirche gegangen, sie ist dem Heiligen Josef als Schutzpatron gewidmet." Ein Grund zum Feiern ist der Josefstag für die Familie in jedem Jahr.