So brachte Josef Urbach seinen Neffen Tilman Urbach zur Lost Art

Eine Spurensuche ist es und eine Bildersuche, die den Filmemacher Tilman Urbach durch Deutschland, die Niederlande, Belgien und Schweden führt. Eine Suche nach verloren gegangenen Gemälden seines Großonkels Josef Urbach: ein expressionistischer Maler, der in den 20-er und 30-er Jahren mit mehreren jüdischen Familien befreundet war, die vor den Nazis aus Deutschland fliehen mussten. Ihr Schicksal ist eng verknüpft mit dem Schicksal der Bilder Josef Urbans. Davon erzählt der neue Dokumentarfilm „Josef Urbach – Lost Art“. Knut Cordsen hat mit Tilman Urbach darüber gesprochen.

Beginnen wir mit Josef Urbach selbst, Ihrem Großonkel, der 1973 gestorben ist und der nahezu sein Leben lang an der Folkwang Schule in Essen Professor gewesen ist und die Klassen Zeichnen, Porträt sowie Akt unterrichtet hat. Seine Bilder, so sagen Sie es im Film gleich eingangs, begleiten sie seit jeher, „so als gehörten sie zur optischen DNA unserer Familie“. Wer war Josef Urbach, den Sie als Kind noch kennen lernen konnten?

Tilman Urbach: Ich habe, um ehrlich zu sein, Josef Urbach als Person nicht mehr im Gedächtnis. Aber es gibt natürlich eine Menge Geschichten in unserer Familie, und aus diesen Geschichten setzte sich zunächst einmal mein Bild dieses Onkels zusammen. Das hat sich natürlich auch ein wenig differenziert, als ich diesen Film gedreht habe. Er ist biografisch unterfüttert worden von Dingen, die ich nicht wusste. Und so ist mir natürlich Josef Urbach näher gekommen über die Zeit dieses Filmprojekts.

Ihr Vater, der Maler Walter Urbach, der bei seinem Onkel Josef Urbach das Malen gelernt hat, lebt zur Zeit der Dreharbeiten noch hochbetagt, über 90 Jahre alt. Ihr Sohn Justin, ein Fotokünstler, ist mitverantwortlich für die Kamera bei Ihrer Doku. Der Film ist, könnte man sagen, ein Familienunternehmen. Was hat er innerhalb Ihrer Familie ausgelöst?

Wir haben viel gesprochen über sogenannte Familien-Legenden, die sich gebildet hatten. Wir wussten zum Beispiel, dass die Generation meines Großvaters und meines Großonkels Nazigegner war. Inwiefern, mussten wir aber dann irgendwie auch wieder freilegen. Es gibt einige Indizien, die sich erhärten. Andere Sachen erstaunen mich. Dieser Nazigegner Josef Urbach, dessen Bilder als „entartet“ aus dem Folkwang Museum entfernt worden sind, konnte sich weiter als Professor in Essen halten: in einem öffentlichen Amt, ohne Parteimitglied gewesen zu sein, - wie ihm das gelungen ist, weiß ich bis heute nicht.

In Ihrem Film gibt es ein Bild seiner Heimatstadt Neuss, das Josef Urbach gemalt hat. Auf dem sind ursprünglich Hakenkreuzfahnen zu sehen gewesen, nach dem Krieg sind die eigenhändig retuschiert und übermalt worden. Heute flattern auf dem Gemälde völlig unverdächtige Fahnen. Wieso diese Geschichtsklitterung bei einem, der alles andere als ein Parteigänger der Nazis war?

Das ist eine der offenen Fragen, die ich habe an diese Geschichte. Ich glaube, es geht in diesem Film nicht unbedingt darum, dass man alles erklärt, sondern darum, Spuren aufzudecken und Fährten zu legen. Was diese Nazi-Gegnerschaft von meinem Großonkel angeht, haben wir zwei ziemlich klare biografische Hinweise. Er bewirbt sich in Ankara 1939 - das war damals für Intellektuelle ein Ausweichmanöver, in die Türkei zu gehen. Aber was noch deutlicher darauf hinweist, ist, dass Josef Urbach nach dem Krieg 1947 nach Weimar berufen wird. Da versucht man kurzzeitig, das Bauhaus wieder aufzubauen, und die hätten sich niemals in der Sowjetzone mit einem alten Nazi belastet. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis.

Er ist schlussendlich nicht dorthin gegangen.

Er ist nicht dahin gegangen. Er hat sich zeitlebens auch immer als unpolitisch bezeichnet. Und ich nehme an, er hat sich als unpolitisch bezeichnet, weil diese sehr politische Bewegung des Expressionismus, die von Otto Dix und Gert Heinrich Wollheim ausging, Josef Urbachs Sache nicht war. Das waren dezidiert linke Künstler und Kriegsgegner, die ihre Kunst dazu benutzten, um politische Botschaften zu transportieren.