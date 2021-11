Der Kabarettist Josef Hader bekommt den Deutschen Kleinkunstpreis 2022, das wurde am heutigen Dienstag von der Jury bekanntgegeben. Zur Begründung verwies die Jury auf die "überwältigende Darstellung" seiner "erbarmenswert zynischen und von zügelloser Hybris beseelten" Kunstfigur. In seinem Programm "Hader on Ice" sei es gelungen, "einen ebenso verkommenen wie verlorenen Charakter auf die Bühne zu stellen".

Hader gehört zu den Tausendsassas der Kulturszene: Seit den 80er Jahren einer der erfolgreichsten Kabarettisten Österreichs, wechselte er immer wieder ins Filmfach, machte sich als Darsteller und Drehbuchautor einen Namen und arbeitete beim Film "Wilde Maus" zusätzlich noch als Regisseur.

Wandlungsfähig wie kaum ein anderer

Sein kabarettistischer Erfolg liegt sicher auch an seinem besonderen Zugang zum Fach: Schnell distanzierte sich Hader von dem typischen politischen Nummernkabarett, wurde eher Erzähler als Darsteller und sprach so das Publikum direkt an.

Und Hader spielte immer wieder neu mit der Form des Kabaretts: Gespräche mit einem Handwerker – angeblich im Publikum – führte er in "Im Keller". "Hader muss weg" ließ den Kabarettisten dann in sieben Rollen schlüpfen, von denen drei am Ende tot sind.

"Hader on Ice": Spiel mit der eigenen Person

Mit seinem neuen Programm "Hader on Ice" ist der Kabarettist, den man jüngst eher mit seinen Ausflügen ins Filmfach verband, wieder zurück in der Kleinkunst. Er spielt sich selbst, aber eben nicht ganz, sondern gespickt mit Zynismus, Zuspitzung, Verfremdung. Das Programm interessiert sich für den "alten weißen Mann", das tragische Ende von Männern, die keine Entwicklung mehr machen, für die Dekadenz der Boomer-Generation und vor allem für den Aufklärungswert der Ironie.

In einem BR-Interview verriet er: "Die Absicht war schon, keinen Kabarettisten zu zeigen, der klug über die Welt spricht, sondern einen Kabarettisten als Bühnenfigur zu haben, der eigentlich alle Schlechtigkeiten und Verlogenheiten der Zeit in sich vereinigt."

Weitere Preisträger

Das Mainzer Unterhaus, eines der bedeutendsten Zentren für Kleinkunst in Deutschland, vergibt die Auszeichnung seit 1972. Der Preis wird in mehreren Kategorien vergeben und ist mit jeweils mit 5.000 Euro dotiert.

In der Sparte "Chanson/Lied/Musik" wird 2022 Katie Freudenschuss geehrt. Für seine Stand-Up-Comedy wird Till Reiners ausgezeichnet, weil er "modernen Humor einer jungen, großstädtischen Bevölkerung" repräsentiere. In der Kategorie Kleinkunst wird Carmela de Feo geehrt, für die Verbindung aus "Komik, Tempo und Musikalität" in ihrer Bühnenfigur "La Signora".

Die Verleihung des 50. Deutschen Kleinkunstpreises soll am 6. März 2022 in Mainz stattfinden.