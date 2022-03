Jonathan Littell fordert Russen zum Aufstand gegen Putin auf

In einem "Brief an seine Freunde in Russland" hofft Jonathan Littell (54), bekannt für seine Romane "Die Wohlgesinnten" und "Das Trockene und das Feuchte", auf den Widerstandsgeist der russischen Kleinbürger. In dem Text, der auf der oppositionellen Plattform "Meduza" erschien, schreibt der Autor, der "Funke", der zum Aufstand führen werde, werde "höchstwahrscheinlich in den Provinzen, in kleinen Städten" ausgelöst: "Wenn die Preise explodieren und die Löhne nicht gezahlt werden, werden die Menschen, die all die Jahre für Putin gestimmt haben, weil sie Brot und Frieden wollten, auf die Straße gehen. Putin weiß das und fürchtet sich vor diesen Leuten viel mehr als vor den Intellektuellen und der Mittelklasse in Moskau und St. Petersburg – also vor Ihnen, meine Freunde."

Die Putsch-Gerüchte in Moskau sind immerhin so vernehmlich, dass sich kein Geringerer als Außenminister Sergei Lawrow am Montag genötigt sah, sie als "Unsinn" zu dementieren. Sie würden offenbar von "russischen Neoliberalen im Ausland" geschürt: "Das ist alles eine glatte Lüge, alle leben, alle sind gesund, alle arbeiten." Ob Lawrow damit die Gemüter beruhigt hat, ist fraglich, zumal Prominente wie der angeblich herzkranke Verteidigungsminister Sergei Shoigu (66) und Militärchef Waleri Gerassimow (66) weiterhin "unsichtbar" sind.

"Viele begannen, Putin zu vergöttern"

Littell warnte vor "imperialer Raserei", die nicht nur von den "ärmsten Bevölkerungsschichten" getragen werde. Vielmehr seien es auch Intellektuelle gewesen, die von einem erweiterten "Neu-Russland" einschließlich der Krim schwärmten: "Aus dem Nichts wurde ein neuer Mythos geboren, und viele von Ihnen, die Putin und seine Bande verachteten, drehten sich plötzlich um und begannen, ihn zu vergöttern. Den Grund kann ich schwer einschätzen, da wir kurz darauf die Kommunikation eingestellt haben."

Wenige tausend Rebellen könnten die Sicherheitsbehörden unter Kontrolle bekommen, eine "Masse" jedoch nicht: "Es gibt viele von euch, Millionen von euch. Die Moskauer Polizei kann 30.000 Menschen auf den Straßen der Stadt bewältigen, vielleicht hunderttausend. Wenn mehr als 300.000 herauskommen, wird sie fassungslos sein. Die Armee muss eingesetzt werden, aber wird diese Armee für Putin kämpfen, wenn es darauf ankommt?"

"Es ist Zeit für Euren eigenen Maidan"

Littell ist ein Kenner der russischen Verhältnisse, wurde 2001 als Helfer einer Nichtregierungsorganisation in Tschetschenien verletzt und besuchte vielfach Moskau und Kiew. Der Schriftsteller macht sich keine Illusionen über die Aggression Putins, der in Syrien und und in der Ukraine vorführe, wie er mit Gegnern umgehe.

Die Angst von Familienvätern vor der Rebellion könne er daher verstehen und teile sie sogar, so Littell: "Aber selbst wenn Sie nichts tun, wird das Leben vieler Menschen für nichts und wieder nichts vergeudet. Und ihr wisst es. Euer Sohn macht im Chat eines Computerspiels einen Witz - und wird verhaftet. Eure Tochter empört sich im Internet - und wird verhaftet. Ein Freund, der Ihnen nahe steht, macht einen Fehler - und stirbt in einer feuchten Zelle unter Polizeiknüppeln. Dies geschieht seit vielen Jahren – und es wird nur noch schlimmer werden und immer größere Ausmaße annehmen. Ihr habt also keine Wahl. Wenn du nichts tust, weißt du, wie es enden wird. Es ist Zeit für Euren eigenen Maidan. Handelt cool, denkt strategisch und setzt es in die Tat um."

Das "gute Leben" im Tausch gegen Unterwürfigkeit gehe zu Ende: "Ihre Wahlen sind nur ein Witz, Ihre Gesetze, abgesehen von repressiven, sind nicht mehr wert als das Papier, auf dem sie geschrieben sind, Ihre letzten freien Medien sind weg, Ihre Wirtschaft bricht schneller zusammen, als ich schreiben kann, Sie haben keine Kreditkarten mehr, ein Flugticket ins Ausland zu kaufen, selbst, wenn noch ein paar Flüge übrig sind."