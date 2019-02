Im Dauer-Blödel-Modus: Jonathan Lethems Roman fürs Trump-Amerika

Die Krise der Geschlechter und die Politik

Und so hat Phoebe Siegler viel Zeit, nach der verschwundenen Tochter ihrer Freundin zu suchen, die möglicherweise auf den Spuren des gerade verstorbenen Leonard Cohen zu dessen Wirkstätten pilgert. Zwanzig Jahre nach seinem gefeierten Buch "Motherless Brooklyn" hat Jonathan Lethem erstmals wieder einen Detektiv-Roman geschrieben. Seine frühere Hauptfigur litt unter dem Tourette-Syndrom, hat sich also durch zwanghafte Assoziationsketten bei der Mördersuche immer wieder selbst in Gefahr gebracht. Phoebe Siegler hat eher eine milde Form von Logorrhö: "Ich habe eine Art Schwatzschalter wie so viele Einzelkinder durchgeknallter Psychotherapeuten, und unter bestimmten Umständen wird er umgelegt."

Ursprünglich, so Jonathan Lethem, wollte er ein Buch über die Krise der Geschlechter schreiben. Dann kam ihm die Wahl dazwischen – und nun hat er eine verstörte Hauptfigur, die bei aller Detektivarbeit auch noch nach einer Antwort sucht – nämlich wie es dazu kommen konnte, dass dieses Land von jemandem regiert wird, der für sie die Inkarnation des Bösen ist. Immer wieder träumt sie davon, dass sie ihren Job bei der New York Times doch nicht gekündigt hat und von ihren Chefs auf Recherche-Reise geschickt wird: "Nähen Sie sich Pepe den Frosch auf den Rucksack, junge Frau, verführen Sie die Unsäglichen und Haarigen und melden Sie sich mit den Ergebnissen Ihrer Feldforschung zurück. Verraten Sie uns, wo zum Teufel wir stehen."

Verfeindete Gruppen der Gegenkultur

Großstadt trifft Provinz, Blau trifft Rot, Frau trifft Mann. Die Suche nach der Ausreißerin bringt den wilden Detektiv und die Journalistin erst auf einen geheimnisvollen Berg und dann in die Wüste – zu zwei verfeindeten Hippie-Stämmen, die sich Kaninchen und Bären nennen. Wobei die Kaninchen überwiegend Frauen sind, die Bären aber ausschließlich Männer. Lethem hat sich schon in seinem letzten Roman "Garten der Dissidenten" als Chronist der amerikanischen Gegenkultur etabliert. Nun schreibt er ähnlich zärtlich-illusionslos über die Aussteiger, die in den 60er-Jahren das Glück fern der Zivilisation gesucht hatten und die mürbe gemacht wurden durch "Geschlechtskrankheiten, Parasiten, Hunger, Eifersucht und schlichte Unkenntnis der einfachsten Grundlagen des Überlebens in der Wildnis".

Die Gruppe der Bären hatte über die Jahrzehnte eine Art toxischen Männlichkeitskult entwickelt, bei dem jugendliche Ausreißer eine ungute Rolle als Ritual-Opfer spielen. Weshalb die Suche nach dem verschwundenen Mädchen eine ziemliche Dringlichkeit bekommt. Jonathan Lethem packt noch ein bisschen Romantik dazu – die quasselige Journalistin verknallt sich in den schweigsamen, haarigen Mann und eine Portion Selbstfindung: "Unter all dem, was mir genommen worden war, raschelte immer noch ich selbst umher. Vielleicht war Heist genauso wie die Wüste: eine leere Begegnung, die mir eine gesteigerte Beziehung zu einer gewissen Phoebe Siegler erlaubte."

Bei der schrägen Geschwätzigkeit seiner Erzählerin fragt man sich, ob sich Lethem eigentlich über alle lustig macht, ob er, ähnlich wie seine Ich-Erzählerin, aus Verzweiflung in einen Dauer-Blödel-Modus geschaltet hat. Kann es sein, dass Jonathan Lethem in der Wüste, unter dem weiten Sternenhimmel, vor allem sich selbst sucht? Trost oder eine positive Utopie gibt es nicht in dem staubigen Herz der Finsternis, in das sich der Detektiv und die Journalistin aufmachen. Trotzdem macht der Roman Lust auf einen Ausbruch aus den Städten, einen Aufbruch in das Schöne und Schlimme da draußen.

"Der wilde Detektiv" von Jonathan Lethem ist in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach bei Tropen/Klett-Cotta erschienen.