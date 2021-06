"Es passt": Tenor Jonas Kaufmann riskiert Wagners "Tristan"

Virtuelle Auftritte? Kein Vergleich zum Singen vor Publikum

Insofern kommt die Partie des Tristan, die Kaufmann ab nächster Woche an der Bayerischen Staatsoper bei den dortigen Festspielen singt, gerade richtig. Denn die gehört zu den anstrengendsten überhaupt – wegen der Länge von vier Stunden, aber auch wegen der unglaublichen Textmassen und der eruptiven Ausbrüche, die auch Superstars an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen können. Nicht von ungefähr ist Placido Domingo niemals live als Tristan zu sehen und zu hören gewesen, er beließ es bei Ausschnitten und einer energiesparenden Plattenaufnahme. Jonas Kaufmann: "Ich glaube, auf diesem Hochplateau, zumindest karrieremäßig, befinde ich mich schon erstaunlich lange. Es ist ein Risiko, das ich vielleicht – das kann man so sagen – karrieremäßig nicht nötig habe, eingehen zu müssen. Ich tue diesen Beruf wirklich für mich. Ich tue es, weil mir das Spaß macht."

Auch in der Pandemie hatte der Tenor den einen oder anderen virtuellen Auftritt. Doch daran erinnert er sich mit einem gewissen Grausen. Vor allem deshalb, weil es ganz schwierig sei, aus den gesungenen Rollen am Ende wieder herauszufinden: "Ohne diesen Applaus steht man wie bestellt und nicht abgeholt vor der Kamera und denkt sich, was mach ich denn jetzt mal? Räuspern? Einmal lächeln, ein paar verabschiedende Worte oder einfach nur stumm verbeugen und abgehen? Das fand ich eigentlich das Allerschwierigste."

"Es passt einfach unglaublich zur Stimme"

Auch wenn das Schlimmste womöglich überstanden ist, rechnet Kaufmann mit gravierenden Spätfolgen der Pandemie im internationalen Operngeschäft: "Viele junge Menschen, die jetzt in dieser Krise gemerkt haben, wo der Stellenwert von Kultur liegt, wenn es denn wirklich hart auf hart kommt, werden sich wahrscheinlich für einen anderen Beruf entscheiden, um auf der sicheren Seite zu sein. Das fürchte ich einfach, und da werden uns viele Talente und begeisterte Musiker verloren gehen."

Karten gibt es für seine fünf Münchener Auftritte als Tristan natürlich nicht mehr, aber er will die Monster-Rolle auf jeden Fall noch häufiger singen: "Jeder, der es bisher gehört und gesehen hat, sagt, das liegt dir ja perfekt, inklusive mir, ich gebe es zu. Es passt einfach unglaublich gut zur Stimme. Und zweitens, der Aufwand, das alles zu lernen, das wäre nur für fünf Aufführungen ein bisschen zu mühsam."

Ein Regie-Puzzle zum "Tristan"

Inszeniert wird "Tristan und Isolde" in München übrigens vom polnischen Regisseur Krzysztof Warlikowski, der für so provokante wie mitunter sperrige Konzepte bekannt ist. Jonas Kaufmann lässt keinen Zweifel daran, dass er persönlich eine andere Vorstellung vom Tristan hat als der Regisseur und wohl auch ein kleines bisschen mit dessen Konzept hadert: "Es ist ein Puzzle aus verschiedenen Teilen, die er bis zum Schluss möglichst geheim hält und die er kurz vor Ende dann zu etwas zusammensetzt, was das Publikum hoffentlich als das Neue erkennt, von dem er aber, so fürchte ich, hofft, dass es der Sänger nicht versteht."

Ob das Publikum Ausstattung und Konzept der neuen Münchner Wagner-Produktion schätzt, wird sich zeigen. Die Besetzung wird es wohl stürmisch bejubeln: Neben Kaufmann debütiert auch Sopran-Star Anja Harteros als Isolde.