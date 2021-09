Jom Kippur: Der jüdische Buß- und Bettag

Jom Kippur gilt als "jüdischer Buß- und Bettag". Der sogenannte "Versöhnungstag" ist der höchste jüdische Feiertag, für viele Juden der heiligste Tag im Jahr. 2021 beginnt der Jom Kippur am Mittwochabend, den 15. September und dauert bis Donnerstag, 16. September.

An Jom Kippur können sich die Menschen nach jüdischem Glauben von Schuld befreien und mit Gott versöhnen. Der Versöhnungstag ruft daher zu Reue, Buße und Umkehr auf: Nur wer sich mit seinen Mitmenschen aussöhne, dürfe auf Versöhnung mit Gott hoffen. Gläubige Juden fasten an Jom Kippur 25 Stunden lang. Weder Essen noch Trinken ist erlaubt.

Mit Verwandten und Freunden vertragen

Nach jüdischem Kalender hat vor zehn Tagen das neue Jahr begonnen, schon diese zehn Tage waren Bußtage: In diesen Tagen zu Beginn des neuen Jahres soll sich jeder gläubige Jude mit den Verwandten und Freunden wieder vertragen, alten Streit ausräumen. Denn nach alter Vorstellung trägt Gott gute und schlechte Taten in Bücher ein und löscht nur dann Schlechtes raus, wenn man sich auf Erden wieder versöhnt hat.

Zu Beginn des Jom Kippur wird am Mittwochabend den Verstorbenen gedacht. Viele zünden auch zu Hause ein Licht zur Erinnerung an die verstorbenen Angehörigen an, das 24 Stunden brennen soll. Jüdische Kinder können am Donnerstag für den Jom Kippur schulfrei bekommen.

Jom Kippur als Abschluss der zehn Bußtage

Die Ursprungserzählung für Jom Kippur finden sich im dritten Buch Mose. Demnach war der Versöhnungstag der einzige Tag, an dem der Hohepriester das Allerheiligste des Tempels betrat. Zudem lud man die Sünden des Volkes symbolisch auf einen Bock, der dann in die Wüste geschickt wurde. Darauf geht der sprichwörtliche "Sündenbock" zurück.

Attentat auf Synagoge an Jom Kippur ist jetzt zwei Jahre her

Auch in diesem Jahr finden die Gottesdienste in den Synagogen deutschlandweit unter Berücksichtigung der Corona-Regeln statt. Die Gläubigen tragen üblicherweise weiße Kleidung und eine weiße Kopfbedeckung. Am Ende des Tages erklingt das Schofar, das Widderhorn. Nach dem Fasten findet ein festliches Mahl statt.

Vor zwei Jahren an Jom Kippur, am 9. Oktober 2019, verübte der Attentäter Stephan B. einen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Die Menschen in der Synagoge überlebten. Stephan B. tötete zwei Passanten. Er steht derzeit wegen Mordes und versuchten Mordes in Magdeburg vor Gericht.

Israel riegelt Palästinensergebiete zu Jom Kippur ab

Israel riegelt auch dieses Jahr wieder nach Angaben der Armee vor Jom Kippur die Palästinensergebiete ab. Die Grenzübergänge in das Westjordanland und den Gazastreifen seien nur für Palästinenser in besonderen medizinischen und humanitären Fällen geöffnet. Die Regelung gelte von Mittwochmittag bis Donnerstagnacht um Mitternacht.

Grund ist, dass es den vergangenen Tagen mehrere Angriffe auf Israelis gegeben haben soll, heißt es. Israel schließt an jüdischen Feiertagen immer wieder die Grenzübergänge und begründet dies mit Sicherheitsbedenken. Die Polizei hat außerdem ihre Präsenz in Jerusalem erhöht, um für Sicherheit zu sorgen. Es werden Tausende Gläubige zum Gebet an der Klagemauer in der Altstadt erwartet, dem wichtigsten Heiligtum für Juden weltweit.