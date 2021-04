Starkes Echo auf Echtzeit-Doku von Joko & Klaas

Der Privatsender ProSieben will offenbar doch mehr als nur unterhalten - anders, als es sein Werbeslogan "We love to entertain you" vermuten lässt. Das zeigen Experimente wie das am Mittwochabend: ProSieben hat den Entertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sieben Stunden Sendezeit gegeben, um in einer Echtzeit-Doku Deutschlands Pflegenotstand aufzuzeigen. Und zwar ganz ohne Werbeunterbrechung.

Doku zur Pflege unter dem Motto "#Nichtselbstverständlich"

Unter dem Motto #Nichtselbstverständlich wurde die Krankenpflegerin Meike Ista mit einer Bodycam durch ihren Alltag im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster begleitet. Das Publikum konnte jeden einzelnen Arbeitsschritt bei den Patientenbesuchen mitverfolgen. Die Sendung begann kurz nach 20.15 Uhr und endete, als Ista Feierabend hatte. Das war im Fernsehen um 3.00 Uhr morgens.

5,84 Millionen Menschen verfolgten die Sendung nach Angaben des Senders live. Damit ist die Zahl der Leute gemeint, die mindestens einmal kurz erreicht worden sind. Unter dem entsprechenden Hashtag #nichtselbstverständlich gab es bis heute Nachmittag über 46.000 Kommentare auf Twitter.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Sieger bekommen Sendezeit

Die Moderatoren hatten sich in der am Dienstag ausgestrahlten Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" die Sendezeit erspielt, in der sie in mehreren Wettkämpfen gegen ihren Arbeitgeber antraten. Der Sender bezieht sozusagen die Metaebene mit ein. In Rücksprache mit dem Sender sei aus dem Kurzbeitrag ein siebenstündiges Programm geworden, hieß es.

Klaas stellte dann auch gleich zum Auftakt der Sondersendung klar: "Sowas stellt nämlich in so 'nem Sender ein bisschen was auf den Kopf und widerspricht genau genommen jeder Regel des Fernsehens."

Spahn: "gut, dass die Pflege jetzt in der Primetime läuft"

Reaktionen auf die Doku kamen sogar aus der Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte bei einer Pressekonferenz in Berlin Gespräche mit Pflegeverbänden an und sagte mit Bezug auf die Sendung: "Es ist gut, dass die Pflege jetzt in der Primetime läuft. Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem bessere Arbeitsbedingungen."

Schon in der Nacht hatte sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei Joko und Klaas für die Sendung bedankt und seine Begeisterung in einem Tweet zum Ausdruck gebracht.