Johnny Depp gewinnt Prozess: "Jury gab mir mein Leben zurück"

Fünf Männer und zwei Frauen entschieden in einer dreitägigen Beratung nach Anhörung von sechzig Zeugen darüber, ob Johnny Depp oder seiner Ex-Frau Amber Heard Schadenersatz im spektakulären Verleumdungsprozess zustand. Das Urteil war ziemlich eindeutig und ist keine Überraschung: Depp bekommt 15 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld, Heard lediglich zwei Millionen US-Dollar. Beide hatten auf wesentlich höhere Summen geklagt: Depp wollte fünfzig Millionen erstreiten, weil er durch Heards Behauptungen, er sei gewalttätig und drogensüchtig gewesen, lukrative Rollenangeboten verloren habe. Heard klagte umgekehrt sogar auf 100 Millionen, weil sie sich als Lügnerin dargestellt sah.

Das Ex-Paar hatte sich gegenseitig über Jahre hinweg vorgeworfen, Unwahrheiten über den jeweils anderen verbreitet und damit dessen Karriere beschädigt zu haben. Von Schlägereien in der Ehe war die Rede, von Alkohol- und Drogenexzessen und zahlreichen Erniedrigungen.

Bei der Urteilsverkündung war nur Amber Heard im Gerichtssaal, Johnny Depp schaute von England aus zu, wo er gerade einige Konzerte gibt. Bevor er Schauspieler wurde, war er Musiker, ein Beruf, der ihm bis heute immer noch näher liege, wie er bei der Verhandlung ausgesagt hatte.

Jury: Heard hat Depp nicht "aufgelauert"

Die ihm zunächst zugesprochenen 15 Millionen wird Depp allerdings wohl nicht erhalten: Die Jury teilte den Betrag nämlich in zehn Millionen Dollar Wiedergutmachung und fünf Millionen Strafe für Amber Heard, doch im US-Bundesstaat Virginia sind in solchen Fällen maximal 350.000 US-Dollar Strafe fällig, weshalb Richterin Penney Azcarate nach Angaben des Branchenportals "Deadline" die Gesamtsumme entsprechend reduzierte. Heard bekam ihre zwei Millionen Dollar als reine Wiedergutmachung zugesprochen, weil der Anwalt von Depp aus der Sicht der Jury wahrheitswidrig behauptet hatte, die Schauspielerin und ihre Freunde hätten Depp im Mai 2016 "überfallartig" aufgelauert und absichtlich bloß gestellt.

Depp: "Erdbebenartige Auswirkungen auf meine Karriere"

Johnny Depp meldete sich sofort nach dem Urteil schriftlich zu Wort: In einem Moment habe sich sein ganzes Leben vor sechs Jahren völlig verändert: "Falsche, sehr ernste und kriminelle Anschuldigungen wurden gegen mich über die Medien lanciert, die eine endlose Kette von hasserfüllten Inhalten lostraten, obwohl gegen mich nie geklagt wurde. Sie rasten in Nanosekunden zwei Mal um die Erde und hatten auf mein Leben und meine Karriere erdbebenartige Auswirkungen." Der Schauspieler bezog sich damit auf einen Kommentar in der "Washington Post", den Amber Heard über häusliche Gewalt verfasst hatte, freilich ohne in dem Artikel Depp namentlich zu nennen.

Die Jury habe ihm sein "Leben zurück" gegeben, so Johnny Depp: "Ich stehe in tiefer Demut." Er habe sich gut überlegt, ob er den Prozess anstoßen solle, denn die Hürden seien hoch gewesen: "Von Anfang an war es mein Ziel in diesem Fall, die Wahrheit offenzulegen, unabhängig vom Ausgang. Die Wahrheit zu sagen, das war ich meinen Kindern schuldig und all denen, die mir die Treue hielten. Ich bin jetzt mit mir im Reinen, wo ich das erreicht habe."

"Ich hoffe, dass ich jetzt als unschuldig gelte"

Er sei "überwältigt" von der Liebe und der "kolossalen" Unterstützung aus aller Welt: "Ich hoffe, dass mein Vorhaben, die Wahrheit zu sagen, anderen, ob Männern oder Frauen, hilft, die sich in einer ähnlichen Situation wieder finden und dass die, die sie unterstützen, niemals aufgeben. Ich hoffe auch, dass ich nun wieder als unschuldig gelte, bis ich einer Schuld überführt bin, in den Gerichtssälen und in den Medien."

Heard: "Es ist ein Rückschritt"

Amber Heard schrieb in ihrem Statement, ihr breche das Herz, das ein "Berg von Beweisen" nicht ausgereicht habe, um der "unverhältnismäßigen Macht, dem Einfluss und der Präsenz" ihres Ex-Mannes entgegen zu treten: "Ich bin umso mehr enttäuscht darüber, was dieses Urteil für andere Frauen bedeutet. Es ist ein Rückschritt. Es dreht die Uhr zurück in eine Zeit, als eine Frau, die sich öffentlich zu Wort meldete und auspackte öffentlich beschämt und erniedrigt werden konnte. Es entkräftet die Vorstellung, dass Gewalt gegen Frauen ernst genommen werden muss."

Sie glaube, dass Depps Anwälte erfolgreich darin gewesen seien, die Jury vom Hauptpunkt des Verfahrens abzulenken, nämlich der Rede- und Meinungsfreiheit. Dass sie einen Prozess in England gewonnen habe, sei ebenfalls übersehen worden: "Ich bin traurig, dass ich dieses Verfahren verloren habe. Aber ich bin noch viel betrübter, dass ich dass ich offenbar ein Recht als Amerikanerin eingebüßt habe, frei und offen zu sprechen."

Beobachter gehen davon aus, dass die Anwälte von Heard in Berufung gehen und versuchen werden, das Verfahren der Justiz von Virginia zu entziehen und möglichst nach Los Angeles zu bringen.

Autorin sieht "Ende von Metoo" kommen

Im Laufe des Verfahrens hatte sich die öffentliche Meinung mehr und mehr auf die Seite Johnny Depps geschlagen. Die Anwälte von Heard machten keine gute Figur. Die Autorin Michelle Goldberg hatte in einem Kommentar für die "New York Times" sogar das "Ende" der MeToo-Bewegung vorhergesagt, für den Fall, dass Depp siegt. Der Prozess haben einen "frauenfeindlichen Irrsinn" losgetreten und die "zutiefst reaktionäre" Phase offen gelegt, die gerade durchlebt werde. Goldberg vermutete, dass gegen Heard eine groß angelegte Kampagne in den Sozialen Netzwerken organisiert wurde.

Die Vorstellung, in einer Ehe könne es "gegenseitigen Missbrauch" geben, hielt die Autorin für abwegig und unlogisch. In einer Beziehung gebe es immer einen "Stärkeren", der den Schwächeren unterdrücke. Depp sei der körperlich deutlich Überlegene gewesen und habe Heard auf Tonaufnahmen auch übel beschimpft, wenn sie seiner Meinung nach zu selbstbewusst aufgetreten sei.