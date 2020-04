"Wasser ist politisch geworden"

Welche Rolle spielt die Figur des Vaters?

Ich habe den Schriftsteller, wenn man so möchte, gleich am Anfang des Romans beseitigt. Der verstorbene Vater von Hannah, dessen Erbe sie antreten soll oder muss, war Schriftsteller und Schwimmer und hat ein letztes Buch geschrieben, in dem er seiner Wasser-Leidenschaft nachgeht. Nicht, indem er ins Wasser steigt, sondern indem er auf das Wasser schaut. Und zwar auf das Wasser, das am Himmel zu sehen ist: die Wolken. Fantastische Gebilde, einerseits Naturerscheinung und andererseits auch so etwas wie Fiktion. Mit Wolken fangen Träume an. Dieser Schriftsteller hielt Wolken für beschreibungswürdig, weil er in ihnen eine aussterbende Spezies sah. Wolken sind selten geworden und sie haben die Macht zu regnen verloren – das waren tatsächlich Gedanken, die mich überfallen haben beim Blick in den Himmel in den letzten beiden, sehr trockenen Sommern. Die Wolken waren selten. Ich als gebürtiger Norddeutscher habe mir nie träumen lassen, dass ich mal denken würde, Wolken werden knapp.

Bei einem Schriftsteller, der sehr gerne schwimmt und auch sonst an Sie erinnert, haben Ihre Leser und Leserinnen natürlich John von Düffel vor Augen.

Ich hatte mich auch selbst vor Augen, aber nicht jetzt, sondern in 30 Jahren oder 20, je nachdem, wie es läuft, aber in jedem Fall war das natürlich eine, hoffentlich auch als selbstironisch zu erkennende Projektion in die Zukunft. Ich habe auch eine Tochter, aber die ist, Gott sei Dank, noch nicht so alt. Insofern habe auch ich noch ein paar Jahre vor mir.

Sie nehmen insofern Ihre eigene Generation zurück. Im Mittelpunkt steht die Tochter-Generation und die ihr folgende Generation. Da gibt es Julia, die fürs Klima kämpft, auch mit radikalen Mitteln. Wer hat Recht?

Hannah hat keinen richtigen Standpunkt in dieser Sache, sie begegnet den Standpunkten der anderen. Ich wollte in einem Buch zum Thema Klimawandel, in diesem ganzen mit Debatten schon verminten Gelände, nicht eine Hauptfigur mit noch einer weiteren Meinung. Hanna ist auf der Suche. Für mich ist ungewöhnlich, dass sehr viele Figuren sprechen, teilweise auf Hannah einreden. Sie hört viel zu. Sie enthält sich aber selber einer Meinung, und das war auch das, was ich mir beim Schreiben auferlegt habe. Ich wollte, dass man sich mit Hannah zusammen, eine Meinung von dem bilden kann, wo wir gerade stehen.