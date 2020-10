John Lennon wäre 80 geworden - Fans feiern in New York

New York hat John Lennon gefeiert. Der Beatles-Sänger wäre am Freitag 80 Jahre alt geworden. Seine Fans versammelten sich im Central Park an der Gedenkstätte Strawberry Fields, legten Blumen nieder und sangen Lieder wie "Imagine". Auch die Spitze des New Yorker Empire State Buildings leuchtete zu Ehren von John Lennon blau.

1980 in New York erschossen

Lennon hatte als Sänger der Beatles und später solo Musikgeschichte geschrieben. Der 1940 in Liverpool in Großbritannien geborene Musiker wurde am 8. Dezember 1980 vor seinem Wohngebäude am New Yorker Central Park erschossen.