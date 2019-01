Der Roman "Die Mauer" beschreibt eine Welt nach dem Klimawandel

Es ist eine Dystopie, die der 56-jährige John Lanchester in "Die Mauer" (Autor des Bestsellers "Kapital") imaginiert: England ist eine Festung geworden, eine von einer "Bank aus Beton“ umgebene Trutzburg. Um die Insel zieht sich ein zehntausend Kilometer langer, streng bewachter Wall - zur Abwehr von Klimaflüchtlingen. Es ist ein Kampf der "Unsrigen" gegen die "Anderen" – mit Drohnen, Nachtsichtgeräten, Granatwerfern und Gewehren. "Die Mauer musste vom Meer aus wie ein fürchterliches Monstrum aussehen, eine flache, grausame Linie, wie eine Narbe. So ausdruckslos und nackt, so erbarmungslos, so unerbittlich", heißt es in Lanchesters neuem Roman.

Knut Cordsen: Können Sie sich daran erinnern, wie Ihnen die Idee zu diesem Roman kam?

John Lanchester: Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, diesen Roman zu schreiben, steckte mitten in einem anderen Projekt, aber dann hatte ich einen wiederkehrenden Traum: Dieser Traum handelte davon, dass ein Mann auf einer Mauer nachts Wache steht. Er steht dort allein, und er schaut aufs Meer, das an die Mauer schlägt. Da dieses Bild mich Nacht für Nacht wieder einholte, fragte ich mich, wer diese Person da auf der Mauer ist, warum er dort ist und wie die Welt aussieht, in der er lebt. Irgendwann wurde mir bewusst, dass dies die Welt nach dem Klimawandel, nach einem Anstieg des Meeresspiegels ist. Und aus diesem Bild und dem Nachdenken darüber wurde die Geschichte im nun vorliegenden Buch.

Ein junger Mann bildet die Hauptfigur in "Die Mauer": Joseph Kavanagh. Er ist "nach dem Wandel" geboren, d.h., nach dem Klimawandel. Und er leistet, wie jeder Bürger dieses fiktiven Staates England, seinen zweijährigen Wehrdienst als "Verteidiger" ab.

Die Menschen stehen dort auf der Mauer Wache, um "die Anderen" daran zu hindern, über die Mauer zu kommen. Der Klimawandel hat viele Menschen zur Migration gezwungen, zur Flucht aus ihrer Heimat über das Meer in die als sicher geltenden Gebiete dieser Welt. Zu denen gehört England in meinem Roman. Die "Verteidiger" wissen: Wenn sie versagen sollten und die "Anderen" es schaffen, vom Meer aus die Mauer zu überwinden und ins Landesinnere zu gelangen, dann werden sie selbst zur Strafe auf dem Meer ausgesetzt. Diejenigen aber, die die Mauer überwunden haben und verhaftet werden, stellt man vor die Wahl, entweder ebenfalls zurück aufs Meer geschickt zu werden und damit dem sicheren Tod entgegenzusehen oder zu "Dienstlingen" auf der Insel zu werden. Auch wenn ich es nicht so nenne, heißt das nichts anderes als dass sie sich in Sklaverei begeben.

Neben den "Dienstlingen" gibt es im Roman auch einige wenige "Fortpflanzler".

Ja, man kann die Mauer unter einer Bedingung verlassen: unter der, Kinder zu zeugen und großzuziehen. Diese "Fortpflanzler" haben mehr Rechte als die Übrigen, weil diese Gesellschaft dringend auf Nachwuchs angewiesen ist. Aber kaum einer will mehr Kinder in diese schreckliche neue Welt setzen.

Ihr Roman signalisiert, dass wir uns in einer nahen Zukunft befinden. Vieles scheint uns vertraut (etwa die Mobiltelefone, die "Kommunikatoren" heißen), und dennoch eignet der Geschichte etwas Überzeitliches, Parabelhaftes. Ist es eine Parabel?

Als ich daran schrieb, dachte ich nicht daran. Das heißt aber nicht, dass Sie Unrecht haben, manchmal sind ja in Büchern Absichten verankert, die dem Autor gar nicht bewusst sind. Ich wollte die Details dieser kalten, abweisenden Welt enträtseln und in allen Konsequenzen zeigen, was es für einen wie Joseph Kavanagh heißt, in dieser Welt leben zu müssen. Jeder Bürger muss in diesem Staat zwei Jahre Wehrdienst auf dem Wall, auf der Mauer leisten – als Teil der Nationalen Küstenverteidigungsbefestigung. Sein strikt geregeltes, eintöniges Leben besteht aus nichts anderem als dieser Aufgabe. Die Geschichte verbot mir jeden üppigen, ausufernden Stil. Der Stil musste so kahl sein wie das Leben der darin beschriebenen Personen - daher wohl die parabelhafte Anmutung des Ganzen.