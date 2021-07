Tipps der Komik-Legende: John Cleese schreibt über Kreativität

"Kreativ sein und anders denken" liest sich leicht und schnell. Auf gut 100 Seiten widmet sich John Cleese der Kreativität und berichtet dabei auch über seine eigenen Erfahrungen, wie er als Komiker und Autor Sketche und Skripts geschrieben hat. Aussagen, die Cleese wichtig sind, sind von vornherein in Fettdruck gehalten und springen dem Leser ins Auge.

Keine Angst, Fehler zu machen

Die Kernbotschaft des Buches lautet: Kreativ sein kann jeder, wir müssen es nur wieder lernen. Im Secret Leaders Podcast sagte Cleese dazu: "Ich glaube, dass alle Kinder kreativ sind, weil sie wissen, wie man spielt. Aber unser Bildungssystem und unsere Gesellschaft im Allgemeinen treiben den Leuten die Kreativität aus."

Als Kreativität definiert Cleese die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, wie sich Dinge besser machen lassen. Das Problem heutzutage sei aber, dass die Erwachsenen unter starkem Zeit- und Leistungsdruck stünden, dass sie Angst hätten, Fehler zu machen und der Alltag von ständigen Unterbrechungen und Ablenkungen geprägt sei. So lasse sich die Kreativität nicht herauskitzeln, hat Cleese in Interviews deutlich gemacht.

Großraumbüros steht der Brite eher kritisch gegenüber. Cleese fordert dazu auf, zunächst einmal die Bedingungen für Kreativität zu schaffen, und das heißt: für Ruhe zu sorgen. "Sie müssen sich einen Raum schaffen, in dem Sie nicht unterbrochen werden, wo es nichts gibt, was Sie ärgern oder irritieren könnte. Diesen Raum müssen Sie für 75 Minuten oder anderthalb Stunden haben, denn in den ersten 15 Minuten muss erst einmal der Verstand zur Ruhe kommen."

Hinsetzen und die Ideen kommen lassen

Der praktische Tipp lautet, sich hinzusetzen, nicht auf- und abzumarschieren, nicht auf die Uhr oder das Smartphone zu schauen. Cleese beschreibt in seinem Buch recht amüsant, was dann zunächst einmal passiert, wenn man sich auf diese Weise konditioniert: "Mag sein, dass Sie sich beim ersten Versuch dabei ertappen, wie Sie denken: 'Oh, ich hab' ganz vergessen, Tom anzurufen!' Und dann fällt Ihnen ein, dass Sie Ihrer Katze noch kein Geburtstagsgeschenk gekauft haben.

Als Nächstes erinnern Sie sich wieder daran, wie peinlich es Ihnen war, als Sie am Vorabend nicht mehr auf den Namen Ihrer Schwester kamen. Dann fragen Sie sich, warum Ihr Bein so juckt und warum Deutschland beim Elfmeterschießen jedes Mal gewinnt – und ob Sie nicht allmählich loslegen sollten, indem Sie sich erst mal einen Kaffee kochen. Keine Sorge, das geht allen so."