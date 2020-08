John Boltons Abrechnung mit Trump jetzt auch auf Deutsch

Ist er freiwillig gegangen – oder wurde er gefeuert? Hin wie her, nach seinem unrühmlichen Abgang als Nationaler Sicherheitsberater vor knapp einem Jahr genoss John Bolton die kurzfristige Rückkehr auf die nationale Bühne, um seinen Enthüllungs-Report "Der Raum in dem alles geschah" zu bewerben. Und er teilte erwartungsgemäß kräftig aus gegen seinen alten Chef: Trump sei unfähig sein Amt auszuüben. Ihm fehlten Kompetenz und Kompass. Stattdessen ginge es bei allen Entscheidungen nur um ihn und seine Wiederwahl, so Bolton im Sender ABC.

Hat Trump die Chinesen um Wahlkampfhilfe gebeten?

Auf knapp 600 Seiten beschreibt Trumps dritter Nationaler Sicherheitsberater, der schon für die Präsidenten Reagan und Bush I und II arbeitete, minutiös die Vorgänge in den 17 Monaten seiner Amtszeit. Mit so vielen Details, dass der Rezensent der New York Times das Buch für schier unlesbar erklärte. Aufgeblasen durch Boltons Selbstherrlichkeit, unendlich ermüdend und ziemlich wirr. Doch für kurze mediale Erregung reichte es allemal. Etwa weil Bolton behauptet, Trump habe den chinesischen Staatschef Xi Jinping um Hilfe im Wahlkampf gebeten. Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer dementierte das prompt. Doch in einem Interview beim Radiosender NPR insistierte Bolton: Er dürfe zwar den genauen Wortlaut der Unterhaltung nicht wieder holen, aber: "Es gab einen klaren Zusammenhang zwischen größeren Menge an Agrar-Produkten, die die Chinesen kaufen sollten und Trumps Wiederwahl, weil das den Farmern half, deren Stimmen er unbedingt braucht."