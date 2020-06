Johanniskraut: "Sonne der Seele" gegen Depressionen

Anni Maul ist ein aktiver, positiver Mensch. Dass ein Radunfall sie so aus der Bahn werfen würde, hätte sie vorher nie gedacht. "Meine rechte Hand musste operiert werden", erzählt sie. Die Krankenschwester konnte wochenlang nicht mehr arbeiten. "Ich bin in eine depressive Stimmung gerutscht und konnte nicht gut schlafen".

Geholfen hat ihr dann das Johanniskraut, in Tablettenform. Schon nach 14 Tagen war ihre Stimmung ausgeglichen. Dr. Joana Dulau von der Waldhausklinik Stadtbergen ist von Johanniskraut bei leichten bis mittelschweren Depressionen überzeugt. Ihre Patienten bekommen eine tägliche Dosis von 900 mg. "Johanniskraut ist eine intensiv erforschte Heilpflanze", sagt sie.

Die Wirkung sei sehr gut: Die Patienten würden ruhiger, könnten besser schlafen - ohne tagsüber Einschränkungen zu spüren. "Zum Beispiel sind sie beim Autofahren trotzdem wach". Oft helfe schon eine Einnahme über wenige Monate. Anni Maul hat die Tabletten nach einem halben Jahr wieder abgesetzt, sie ist wieder lebensfroh.

Sonnwende am Johannistag: Pflanzen speichern Sonne

Der medizinische Nutzen der Heilpflanze hängt ganz eng mit ihrer Blütezeit während der Mittsommerzeit zusammen, sagt Kräuterpädagogin Johanna Gruber. "Das Johanniskraut hat von allen Pflanzen und Kräutern, die um Johanni blühen, die höchste Kraft, Sonnenlicht zu speichern und wieder abzugeben". Zur Sommersonnwende am 24. Juni sammelt die 67-Jährige Kräuter rund um ihren Hof im oberbayerischen Entraching.

Seit der Antike angewendete Heilpflanze

Margeriten, Rotklee, Schafgarbe und eben Johanniskraut stehen jetzt in voller Blüte. Das Johanniskraut speichert besonders viel Sonne: Seine Blätter sind mit feinen Öldrüsen durchsetzt, die das Sonnenlicht aufnehmen. Übrigens, nur das echte, wilde Johanniskraut hilft gegen Verstimmungen. Der Test: Ein Blatt in der Hand zerreiben. Wer dann rotes Öl auf den Fingern hat, hat die echte Heilpflanze gefunden: Das Hypericum Perforatum. Es wächst bevorzugt am Wegesrand.

Breite Palette an medizinischen Anwendungen

Die Heilkraft des Johanniskrauts liegt in den blühenden Knospen, erst, wenn diese gelb leuchten, können sie geerntet werden. Mit den Blüten bereitet sich Johanna Gruber gerne einen Tee, für sie ein Entspannungsritual am Abend. "Ich trinke Licht, und komme damit in eine gute Stimmung".

Sie ist überzeugt: Das Kraut entspannt nicht nur, sondern unterstützt auch die Leber bei der Entgiftung. Als "Arnika der Nerven" wird das Johanniskraut auch gerne bezeichnet. Zur Entspannung kann es in ganz verschiedenen Formen angewendet werden: Einreiben mit Johanniskraut-Öl kann zum Beispiel Rückenschmerzen bessern und Muskeln entkrampfen. Auch bei Wunden und Sonnenbrand lindert es den Schmerz.

Mit Kräuterbuschen die Sonne für dunkle Zeiten bewahren

Sechs Monate vor Weihnachten, am 24. Juni, dem Gedenktag Johannes des Täufers, bindet Johanna Gruber jedes Jahr einen Buschen mit Johanniskräutern. Diesen zieht sie nachts dreimal durch ein Feuer, damit die Lichtkraft der Heilpflanzen noch einmal verstärkt wird. "Damit hole ich mir das Sonnenlicht in meine Wohnung: Im Winter bringt der Kräuterbuschen Licht herein".

Jedes Mal, bevor Johanna Gruber eine Pflanze abschneidet, bedankt sie sich dafür, dass die Pflanze ihre Heilkraft verschenkt. Ihre Hoffnung ist, dass die Menschen jetzt, zu Corona-Zeiten, die Natur wieder mehr zu schätzen lernen und gesünder leben. Dabei könnte das Johanniskraut gut helfen.

