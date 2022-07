Johannes Volkmann ist Nürnbergs Kulturpreisträger 2022

Der Konzeptkünstler Johannes Volkmann erhält den Großen Kulturpreis der Stadt Nürnberg 2022. In der Begründung der Stadt heißt es, Volkmann spiele mit seinen Mitmach-Kunstaktionen wie dem "Weltgerechtshof der Kinder" oder dem "Tempel der Entwaffnung" bereits seit 25 Jahren eine aktive Rolle im Kulturleben der Stadt.

Auch sein aktuelles Projekt, "Verkehrsschilder der Gerechtigkeit", habe weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus Beachtung gefunden. Viele Institutionen und Privatpersonen hätten sich entschieden, die Schilder dauerhaft aufzustellen. Der Große Kulturpreis der Stadt wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Punkband, Poetry Slammer und mehr ausgezeichnet

Weitere Preise gehen an die Punkband "Akne Kid Joe", den Autor und Poetry Slammer Lucas Fassnacht, den bildenden Künstler Ludwig Hanisch, den Regisseur und Choreografen Barish Karademir und das alternative Kultur-Projekt 31. In der Begründung der Jury heißt es "Akne Kid Joe" sei eine der ganz wenigen Nürnberger Bands, die es bereits mit zwei Alben in die Charts geschafft habe und das mit "sehr eckigem, kantigem, kritischem, klugem und witzigem Punk". Es habe "lange keine derart charakterstarke und laute Band in der Nürnberger Musikszene gegeben".

Lucas Fassnacht wird als "wichtige Persönlichkeit der Poetry-Szene" ausgezeichnet. Er habe sich zudem mit seinem Engagement für das Filmprojekt "Südstadthelden" verdient gemacht. Der bildende Künstler Ludwig Hanisch begeistere sein Publikum mit seinen Arbeiten, in denen er Malerei mit Motiven aus der Gaming-Welt kombiniert, "dabei intelligente Fragen stellt und die Metaebene auf virtuose und witzige Weise entlarvt".

Preis für Regisseur am Gostner Hoftheater

Der Regisseur und Choreograf Barish Karademir wird für seine Inszenierungen im Gostner Hoftheater, in der Tafelhalle und im Stadttheater Fürth ausgezeichnet, die "die brennenden Themen unserer Zeit zeitgemäß auf die Bühne bringen". Als Sohn zypriotisch-singhalesischer Eltern setze er sich ein für eine diverse, transkulturelle Gesellschaft und gebe damit neue Impulse für das Theater in der Region.

Das "Projekt 31" wurde ausgewählt, weil es als selbstverwalteter, soziokultureller Trägerverein seit mehr als 20 Jahren Jugend- und Kultur-Projekte organisiert, die "auf einem klar demokratischen Fundament stehen, einer Stadt der Menschenrechte gerecht werden und menschenverachtende Weltanschauungen ablehnen". Die Preisverleihung findet am 14. November 2022 um 19.30 Uhr in der Tafelhalle statt.