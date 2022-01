Johannes Rummel: Mesner in vierter Generation

Die Stiftskirche St. Peter und Paul im oberbayerischen Weyarn. Dort führt der 26-jährige Johannes Rummel die Mesner-Dynastie seiner Familie fort. Eigentlich ist er gelernter Instrumentenbauer, spielt selbst Tuba. Aber weil Blasinstrumente oft nur noch in Fließbandarbeit hergestellt werden oder in Norddeutschland, hat er sich für den Beruf des Mesners und für seine Heimat entschieden. "Am Anfang haben mich viele gefragt: 'Warum wirst du denn Mesner? Da sind ja nur alte Leute.' Aber für mich war es die beste Entscheidung. Ich würde sagen, es ist eine Berufung."

Eine Mesner-Dynastie in Oberbayern

Väterlicherseits scheint die Mesnerei in der Familie zu liegen. In Unterdarching, der Nachbargemeinde von Weyarn, sind die Rummels seit über 100 Jahren im Dienst der Kirche. "Mein Uropa ist 1886 geboren und hat von 1918 bis 1947 die Mesnerei in Unterdarching gemacht. Und dann ist mein Opa, also der Sohn vom Uropa, vom Krieg heimgekommen und hat 1947 die Mesnerei vom Uropa übernommen und war 50 Jahre lang Mesner." Bis 1997, dann lag 20 Jahre lang die Mesnerei nicht in der Familie. Weil sich niemand fand, haben schließlich seine Eltern Sabine und Schorsch Rummel das Amt gemeinsam übernommen.

Ein vielfältiger und abwechslungsreicher Beruf

Johannes Rummel ist – anders als seine Vorfahren und seine Eltern - hauptberuflich Mesner. Was er an dem Beruf liebt, ist die Vielfalt. "Der Kontakt zu den verschiedensten Leuten, wie Pfarrer, Organisten, Ministranten, oder auch den Gläubigen, die in die Kirche kommen. Dann die ganze Arbeit im Hintergrund, vom Herrichten für die Messe, putzen, bügeln, Blumenschmuck organisieren. Der Beruf ist so vielseitig, und das ist das Schöne daran." Die Kirche sei wie seine eigene Heimat, sagt er. Und unter Mesnern rede jeder auch von "seiner" Kirche, die man besonders pflegt. "Man mag es auch schön machen. Weil es ist einfach mehr als ein Arbeitsplatz."

Auch wenn er sich anfangs vor allem an die Sonntagsdienste gewöhnen musste, kann sich Johannes Rummel mittlerweile keinen schöneren Beruf vorstellen.