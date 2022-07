Johanna Wokalek wird neue Ermittlerin im "Polizeiruf 110"

Die Geschichte des Münchner "Polizeiruf 110" geht weiter – mit Johanna Wokalek als neuer Ermittlerin der Sonntagabend-Krimireihe. Seit dieser Woche dreht sie unter der Regie von Dror Zahavi und nach einem Drehbuch von Stefan Weigl die Folge "Little Boxes". Die Ermittlungen führen sie als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm, die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückgekehrt ist, ins Uni-Milieu. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Kollegen Dennis Eden, gespielt von Stephan Zinner.

Versierte Charakterdarstellerin

"In einer Zeit, in der manches unübersichtlicher wird oder mehr und mehr 'verwässert', freue ich mich besonders, Teil dieses Münchner Kleinods zu sein. Und in der Isar war ich auch noch nie schwimmen. Zeit wird's!", sagte Wokalek zu ihrer neuen Rolle. BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs freut sich ebenso über die neue Ermittlerin: Nachdem Wokalek 2003 in der BR-Produktion "Hierank!" ihren Durchbruch gefeiert habe, kehre sie nun als Komissarin "einer der traditionsreichsten Reihen im deutschen Fernsehen zum Bayerischen Rundfunk zurück".

Ausstrahlung 2023 geplant

Wokalek hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer versierten Charakter-Darstellerin entwickelt, etwa mit ihren Hauptrollen in den Blockbustern "Die Päpstin" von Sönke Wortmann, im Schweiger-Film "Barfuss" und als Gudrun Ensslin in "Der Baader Meinhof Komplex" von Uli Edel. Wokalek folgt auf Verena Altenberger, die im Herbst 2022 noch einen Fall als Elisabeth "Bessie" Eyckhoff drehen wird. Die Ausstrahlung im Ersten ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

