Johanna Beck: Missbrauchsbetroffene will die Kirche ändern

Es ist ein extremes Gottesbild, das Johanna Beck schon in jungen Jahren vermittelt wird: Das Bild eines strafenden Gottes, den der Mensch mit Beichte, Sühnegebeten und anderen Taten gnädig stimmen muss. Sonst drohen Krankheiten, Fegefeuer oder die Hölle als Strafen. Das alles erfährt Johanna Beck bei der Katholischen Pfadfinderschaft Europas (KPE), in die sie gewissermaßen hineingeboren wird. Denn schon ihre Eltern sind in dem Verband aktiv, der sich von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg abgespalten hat, weil die angeblich zu liberal ist.

Bei der KPE wird ein traditionelles Rollenverständnis von Mann und Frau gelebt, wie sich Johanna Beck erinnert. Gehorsam war ebenso wichtig wie das Thema Keuschheit. Das bestimmte auch die stundenlangen Beichtgespräche mit einem Pater, die die 11-jährige Johanna führen musste. "Und dann ging es nur ums Thema Sexualität, nur über intimste Fragen, die ich als Elfjährige - ich war ja total unerfahren, unaufgeklärt als braves KPE-Mädchen. Ich habe es gar nicht verstanden."

Sexuelle Übergriffe bei der Beichte

Der Pater wird sexuell übergriffig, er hat ein leichtes Spiel. Sowohl der Gedanke des Gehorsams als auch seine Referate vor den jungen Pfadfinderinnen helfen dabei. Darin ging es um "Misstrauen gegen sich selbst, Abtötung der Sinne und öffne dich deinem Beichtvater: Täterstrategie par excellence", erinnert sich Johanna Beck. Als sie 15 Jahre alt ist, revoltiert sie. Sie wechselt die Schule, studiert später und heiratet. Mit der katholischen Kirche will sie nach ihren Erfahrungen in der KPE nichts mehr zu tun haben.

Dabei ist der Jugendverband lange nicht Teil der Kirche, bis auf wenige Ausnahmen. Im Bistum Augsburg etwa erkennt 1992 der damalige Bischof Josef Stimpfle sie als kirchliche Jugendgemeinschaft an. Die Deutsche Bischofskonferenz dagegen distanziert sich immer wieder von der KPE, etwa 2004 aus Anlass eines Berichts im Magazin "Monitor". Einzelne Bischöfe dagegen loben die Jugendarbeit der konservativen Pfadfinder, etwa Kardinal Joachim Meisner oder – kurz vor seiner Wahl zum Papst – Kardinal Joseph Ratzinger, der die Jugendarbeit der KPE "als im Ganzen durchaus positiv" einschätzt.

Unterstützung durch Stuttgarter Stadtdekan

Johanna Beck verdrängt, was ihr zugestoßen ist. Doch sie sucht nach einer spirituellen Heimat und landet in der Domkirche Sankt Eberhard in Stuttgart, wohin die gebürtige Fränkin gezogen ist. Als im September 2018 die Missbrauchsstudie der Katholischen Kirche erscheint, predigt der dortige Stadtdekan Monsignore Christian Hermes über eine schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ohne Ansehen der Institution. In Johanna Beck bricht etwas auf, es sind traumatische Bilder, sie wendet sich an den Stadtdekan. Er unterstützt sie, die eigene Geschichte aufzuarbeiten.

Die junge Frau fängt an, gegen Missbrauch in der Kirche zu kämpfen, sie studiert Theologie, engagiert sich in der Pfarrgemeinde und wird Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz. Im Januar 2022 wird sie eingeladen, vor dem Ständigen Rat der deutschen Bischöfe im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg zu sprechen. Sie erzählt dort ihre Geschichte. Drei Tage später erfährt Johanna Beck: Die Bischöfe haben kurz vorher "ihr Trauma", die Katholische Pfadfinderschaft Europas, offiziell anerkannt.

"Ich musste dann einfach feststellen, dass ich das vor den Männern getan habe, die alle unisono die KPE anerkannt haben offiziell und über diese Erkenntnis bin ich bis heute nicht ganz drüber weg." Johanna Beck

Die Anerkennung der KPE sorgt für Schlagzeilen. Die Bischofskonferenz verweist darauf, dass es einen jahrelangen Austausch zu theologischen und pädagogischen Fragen sowie eine deutliche Weiterentwicklung bei der KPE gab. Sie verspricht, die Gruppierung engmaschig zu begleiten. Geändert habe man sich, sagen die katholischen Pfadfinder Europas selbst.

Die KPE von heute habe mit der von damals nicht zu tun. Es gebe Schutzmechanismen. "Die Präventionsarbeit ist fest in unser Ausbildungskonzept integriert", so die Gruppe auf BR-Anfrage. Und: "Wir achten im persönlichen und im seelsorglichen Gespräch auf die Grenze zwischen hilfreichem Nachfragen und bohrendem Ausfragen und nutzen das Gespräch nicht zu einer unangemessenen Annäherung aus." Es gebe keine Fokussierung auf die Sexualmoral.

Zweifel an Veränderung der KPE

Johanna Beck selbst hat eine Entschuldigung per Mail von der KPE erhalten. Dass sich die KPE nachhaltig geändert hat, daran zweifelt nicht nur sie, sondern auch der Stuttgarter Stadtdekan Hermes. "Jeder Industriekonzern, der im Dritten Reich Zwangsarbeiter beschäftigt hat, hat inzwischen verstanden, dass er seine Schuldgeschichte aufarbeiten muss." Bei der KPE gebe es eine kontinuierliche Organisationsgeschichte. Und: "Die Frömmigkeit, die dort vertreten wird, fördert missbräuchliche Strukturen und Abhängigkeiten. Das ist ein Gottesbild, das ich in vielen Bereichen als schwierig und nicht gesund empfinde."

Trotz der Anerkennung der KPE durch die Bischöfe will Johanna Beck weiter in der Kirche bleiben und sich engagieren, für eine sicherere, demokratischere, geschlechtergerechtere und evangeliumsgemäße Kirche, wie sie sagt. Zumindest vorerst. Denn: "Es kann auch sein, dass ich irgendwann an meine Grenzen komme und sage: ich gehe und suche mir eine neue Glaubensheimat."