Wie Johann König als "Blinder Galerist" Erfolg hat

Galerist aus Not und Leichtsinn

Im Gespräch erklärt Johann König, was er damit meint: "Also das eine ist, dass ich schon in sehr jungen Jahren eine Galerie gegründet habe aus einer Not heraus, nichts Anderes machen zu können. Der richtige Weg wäre eigentlich gewesen zu studieren, in die Lehre zu gehen, irgendwo zu arbeiten und darüber dann den Weg in den Kunstbetrieb zu finden. Ich wollte unbedingt mit Kunst arbeiten und der einzige Weg, den es gab, war, etwas Eigenes zu machen. Das habe ich getan auch mit ein bisschen Leichtsinn, aber vor allem aus Not, weil ich nicht woanders hätte anheuern können. Das ist das eine, und das Andere ist, dass mir dieses Überwinden meines Unfalls und dieses Einfinden in diese neue Situation mir eine Resilienz verschafft hat, die mir im Berufsleben später zupass kam. Am längsten muss der Künstler durchhalten, aber kurz dahinter kommt schon der Galerist. Man muss unheimlich viel Durchhaltevermögen aufbringen, Geduld und fest daran glauben, dass man das Richtige macht, das hängt damit zusammen."

"Am längsten muss der Künstler durchhalten"

Johann König, der am Tag vor seiner Abiturprüfung von der Blindenstudienanstalt Marburg nach Kassel zur documenta Eröffnung reist, weil er sich ein Leben ohne Kunst nicht vorstellen kann, konnte seit jeher immer nur eines gut, so schreibt er es: "mit Künstlern zusammenarbeiten. Ich wollte etwas zu ihrer Rezeption beitragen, ihre Karrieren mitformen". Das ist ihm gelungen. Er erzählt anschaulich und packend von seinem mühsamen Weg, von Abstürzen, manchmal wortwörtlichen, vom Bahnsteig ins Gleisbett, manchmal von den Alkohol- und Drogenabstürzen auf den Partys der Kunstwelt, die "auf Exzess gebaut ist". Wenn er einem mit seiner wuchtigen Brille gegenübersitzt in seiner heutigen Dependance, der Kunstkirche St. Agnes in Berlin-Kreuzberg, lächelt einen ein freundlicher Mann an, der der Vater vierer Kinder ist und weiß, was für ein Wagnis es ist, eine Galerie zu gründen. Seine Lebenserzählung ist für junge Menschen, die heute mit dem Gedanken daran liebäugeln, ein Ansporn.

Johann Königs zusammen mit Daniel Schreiber verfasstes Buch "Blinder Galerist" erscheint am 14. Juni im Verlag Propyläen.