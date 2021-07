Jodie Foster und Spike Lee in Cannes: Staraufgebot trotz Corona

Im vergangenen Jahr musste das Festival wegen Corona abgesagt werden - dafür es in diesem Jahr bei der 74. Ausgabe der Filmfestspiele glamouröser werden als sonst. Das Festival will sich unter anderem von der Online-Berlinale und der Oscar-Verleihung mit ihren schlechten Einschaltquoten absetzen - auch wenn diesmal nur rund 20.000 Gäste erwartet werden, halb so viele wie in normalen Jahren.

Die Organisatoren setzen insbesondere auf Jurypräsident Spike Lee: "Wir können uns keine kraftvollere Persönlichkeit vorstellen, um unsere dermaßen aufgewühlte Ära zu hinterfragen", erklärte Festivalpräsident Pierre Lescure. Er bezieht sich dabei auf die Black-Lives-Matter-Bewegung und die jüngsten Antirassismus-Proteste. Spike Lee wurde mit Filmen wie "Do the Right Thing" und "Malcolm X" bekannt. Der 64-Jährige hat immer wieder die Rolle von Menschen mit dunkler Hautfarbe thematisiert.

Auch US-Regisseur Sean Penn hat sich angekündigt: Er stellt in Cannes sein Drama "Flag Day" vor - über einen Vater, der ein Doppelleben führt. Der italienische Filmemacher Nanni Moretti tritt mit dem Drama "Tre Piani" an. Diesmal hat es kein deutscher Film in die Auswahl geschafft.

Nur vier Filme von Regisseurinnen

Unter den insgesamt 24 Filmen stammen nur vier Filme von Frauen, etwa"De son vivant" (etwa: Zu seinen Lebzeiten) der französischen Regisseurin Emmanuelle Bercot, in der Catherine Deneuve die Mutter eines krebskranken Sohnes spielt. Nach einem leichten Schlaganfall bei den Dreharbeiten geht es der 77-Jährigen Deneuve nun wieder besser.