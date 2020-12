Jochen Schölch erhält den Oberbayerischen Kulturpreis 2021

Wenn es so weitergeht, dass wir diese Unterstützung bekommen, können wir weiter durchhalten. Man muss ja immer die Situation verstehen: Wenn wir nicht in diese Selbstverpflichtung gehen würden zu sagen, wir bezahlen die Schauspieler – was ja viele Theater nicht tun; die meisten zahlen den freien Schauspielern keine Gage, weil sie sagen, wir können nichts dafür, wir dürfen nicht spielen, also können wir auch nicht bezahlen –, wenn wir am Metropoltheater nicht trotzdem freiwillig zahlen würden, dann könnten wir ziemlich lange durchhalten. Aber das ist für mich ja ein ganz erklärtes Ziel, dass die freien Künstler nicht hinten runterfallen. Was für uns eine Chance wäre: Wenn die Hilfen für die freien Schauspieler besser würden. Die gibt's ja bis heute nicht, die freien Schauspieler fallen immer noch durchs Raster. Aber wenn die Hilfen endlich angepasst werden – ich bin da auch in der Politik in der Beratung, wie man das machen könnte, da wird inzwischen auch zugehört –, dann ist die Chance, dass wir durchhalten, auf jeden Fall da, weil wir diese Belastung, Gagen zu zahlen, dann nicht mehr hätten.

Wenn man jetzt sagt, dass man vor dem Aus steht, und dann kämpft man sich doch irgendwie durch, läuft man da nicht Gefahr, dass die Politik irgendwann sagt, naja, geht ja doch irgendwie, was soll das Existenzangst-Gerede?

Absolut. Ich habe das natürlich nie laut gesagt. Also den Satz "Wir stehen vor dem Aus", den hab ich nie öffentlich und laut gesagt, denn ich weiß, man kann den nicht so oft sagen. Wenn ich ihn öffentlich sage, dann wird's ernst.

Das habe ich jetzt leider verraten, dass Sie den schon unter der Hand gesagt haben. Aber Sie wollen ja nicht nur lamentieren, und Sie wollen eben auch nicht nur Spenden, nur Almosen. Sie haben konkrete Vorschläge an die Politik gemacht, wie man der freien Theaterszene – nicht nur dem Metropoltheater – effektiv helfen könnte. Was ist Ihr Vorschlag?

Dass man freien Gruppen wirklich hilft, indem man Projektaufträge vergibt und zwar im großen Stil. Dass man also nicht Almosen bezahlt, weil man nicht arbeiten kann, sondern dass für Arbeit bezahlt wird und damit den Künstlern ihre Würde zurückgegeben wird. Denn die hat erheblich gelitten, eben durch diese Nennung von Theatern und Bordellen, als sei das im Grunde dasselbe. Es würde helfen, wenn man jetzt ab Januar Projektgelder ausschütten würde im Land Bayern. Theaterproduktionen brauchen ja Vorlauf, die müssen geprobt werden. Und wenn sie geprobt werden, dann können Clubs angemietet werden, in denen geprobt würde. Veranstaltungstechniker bekämen Jobs. Also die ganze Kette der Menschen, die da dranhängen, würde wieder in Arbeit gebracht werden. Und das ist allemal besser, als sie für ein verordnetes Nichtstun zu bezahlen.

Gezeigt würden die Projekte dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber man hätte jetzt Arbeit.

Genau.

Zurück noch kurz zum Oberbayerischen Kulturpreis. Der geht immer an zwei Preisträger. Mit Ihnen werden die Münchner Schäffler-Tänzer ausgezeichnet, die eigentlich nur alle sieben Jahre auftreten und demnach erst 2026 wieder dran wären, aber nun angekündigt haben, dass sie nach dem Ende der Corona-Pandemie außerplanmäßig auftreten wollen – was hoffentlich deutlich früher als 2026 sein wird. Werden Sie auch einen Freudentanz aufführen, wenn Sie wieder spielen dürfen am Metropoltheater?

Na, absolut! Das muss man immer verstehen bei freien Künstlern: Wir haben uns entschieden, dass wir uns lieber selbst ausbeuten, als von anderen ausgebeutet zu werden. Und wenn wir in die Situation kommen, dass alle unsere freien Künstler durchkommen durch die Krise, dann ist das unbedingt einen Freudentanz wert.