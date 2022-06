Neues Album von Jochen Distelmeyer "Gefühlte Wahrheiten"

Inhaltlich hat er immer Großes ausprobiert, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Distelmeyer hat Begriffe aus der Pop-Kultur und den Medien aneinandercollagiert oder völlig angstfrei den Anklagegestus der Liedermacher beschworen in Songs wie "Diktatur der Angepassten". Solo besinnt er sich gerne auf die Heftigkeit von Emotionen, die Reinheit oder auch Verworrenheit von Gefühlen.

Emotion und Intellekt in Balance bringen

"L'Éducation sentimentale" hat Flaubert seinen letzten vollendeten Roman überschrieben, was mit Lehrjahre des Herzens übersetzt wurde, mit Erziehung des Gefühls oder mit Schule der Empfindsamkeit. In gewissem Sinn schreiben Distelmeyers Lieder Flauberts legendären Roman weiter. Das ist auch auf dem neuen Album "Gefühlte Wahrheiten" so: Es geht um die Augenblicke, die Missverständnisse und Glückseligkeiten, die zwischen zwei Menschen entstehen können.

Distelmeyer berichtet darüber mit geradezu nüchterner Sachlichkeit. Die neuen Songs, die Titel wie "Zurück zu mir", "Tanz mit mir", "Nicht einsam genug" tragen, mögen für manche Klischees aus dem Schlager zitieren. Tatsächlich wird hier ähnlich vorgegangen, wie das auch schon anspruchsvolle Popbands wie Prefab Sprout und Sade versucht haben: Emotion und Intellekt, Musikalität und Lebenslust, Erfahrungen und Weitsicht in einem Song in Balance bringen. Wirkt angesichts von Gangsta Rap und anderen aktuellen Pop-Erzeugnissen zwar fast altväterlich, ist aber überaus gut zu hören: Pop de luxe à la Distelmeyer eben!