JJ Amaworo Wilson schreibt über eine Zuflucht der Verdammten

Der ganz alltägliche Rassismus

In Wilsons Utopia sind alle "Damnificados" gleich: die Hure und der Bäcker, Emil, der ewige Wanderer, und Nacho Morales, der Krüppel aus ärmsten Verhältnissen, der zum Anführer wird und zum Geschichtenerzähler. Eine Christusgestalt mit dem Traum vom friedlichen Zusammenleben. Ein Gegenbild zu Wilsons Umgebung New Mexico, einem der ärmsten Staaten der USA: "Ich sehe viele Leute in meinem Umfeld kämpfen. Ich denke, deshalb haben wir den Präsidenten, den wir haben. Die Armen kämpfen, sie fühlen sich abgehängt, entrechtet, und deshalb wählten viele eine Person, die ich als Monster sehe."

JJ Amaworo Wilson: in Deutschland geboren, mit einem englischen Vater, einer nigerianischen Mutter und polyglotter Biografie. Wer wie er in den USA lebt, mit dunkler Haut, wundert sich nicht über den alltäglichen Rassismus und rassistische Gewalt, sagt der Autor: "Wenn Sie einen Schwarzen fragen, ob er überrascht ist, daß ein Schwarzer von einem Polizisten getötet wird, sagt er nein. Das geht schon seit 400 Jahren so." Seine Hauptsorge mit Blick auf soziale Gerechtigkeit sei der Rassismus, und der betreffe ihn sehr direkt: "Als junger Mann kam ich manchmal in einen Laden, stand in der Schlange, und dann wurde der Weiße hinter mir zuerst bedient. Ich brauchte nicht lang, um zu verstehen warum, wegen meiner Hautfarbe. In Sitzungen wurde meine Meinung mißachtet, obwohl ich der Qualifizierteste war. Und da fragt man sich warum."

Utopie der Literatur

Die "Damnificados" überwinden die Flut, den Immobilienhai, Drogen-Kartelle, Müllkriege und Krokodile, bis der Turm in sich zusammenfällt. "Damnificados" ist eine schöne Utopie, ein poetischer Schelmenroman mit überraschenden Wendungen in politischer Kulisse, eine Vision, wie es sein könnte. JJ Amaworo Wilson selbst hat die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Romane seine Sicht der Dinge verändert haben. Seine Aufgabe sei es, eine gute Geschichte zu erzählen, sagt er: "Und vielleicht greift der Leser die Themen auf und sie wirken in ihm fort. Und vielleicht bleiben sie ihm oder ihr ein Leben lang, vielleicht erforschen sie mehr darüber – und verstehen etwas mehr."

"Damnificados" von JJ Amaworo Wilson ist in der Übersetzung von Conny Lösch in der Edition Nautilus erschienen.