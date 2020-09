Jimi Hendrix: 50 Jahre nach seinem Tod immer noch "Far Out"

Hendrix beschränkte sich nicht auf ein Genre

Was Hendrix als Künstler kennzeichnet, ist, dass er – nicht nur musikalisch – offen war. Er coverte den Titelsong von "Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band", den Aufmacher des Pop-Meisterwerks der Beatles. Mit seiner Fassung von "All Along The Watchtower", im Original ein schluffiger Folksong von Bob Dylan, schuf er, wenn man so will, die Blaupause der psychedelischen Rock-Ballade.

Auch im Studio waren er und seine Mitstreiter höchst kreativ. Weil viele Effekte noch nicht existierten, waren Erfindungsreichtum und unkonventionelles Verhalten angesagt. Um einen bestimmten, irritierenden Eindruck zu erzeugen, bewegte er einen Kopfhörer, über den eine Aufnahme abgespielt wurde, an einem Stereo-Mikrofon mehrfach von links nach rechts – und zurück. Das "wandernde" Signal wurde aufgezeichnet und zu den anderen Spuren dazugemischt – anders sei das damals nicht zu bewerkstelligen gewesen, erinnern sich beteiligte Ton-Ingenieure.

Einer von Hendrix Fans war Betty Davis, die junge, unkonventionelle Ehefrau des Jazztrompeters Miles Davis. Sie lud den Rockstar zu Parties in Davis' New Yorker Wohnung ein. Davis stand auf die Musik des Jüngeren und wollte mit ihm eine Band gründen, allerdings verstand Hendrix nicht, wie Davis' anspruchsvolles Konzept des sogenannten Modalen Jazz funktionierte. Bestimmte Stücke von Miles Davis wie vom "Kind Of Blue"-Album könne er nicht spielen, gestand Hendrix, der keine Noten lesen konnte, was Miles Davis wiederum egal war. Er schätzte den jüngeren Musiker als Naturtalent – da braucht es keine hochgestochene Improvisationskunst.

In dem von ihm in New York erbauten Electric Ladyland-Studios jammte Hendrix mit zahlreichen Jazzkünstlern, darunter der Bassist Dave Holland und der Jazzgitarrist John McLaughlin, die beide für Miles Davis in dessen elektronischer Phase gearbeitet hatten.