Warum Jim Dine sich immer wieder selbst porträtiert

Mehr Autonomie geht nicht. Hier liegt alles in einer Hand. Und die gehört - Jim Dine! In München tritt er nicht nur als Maler und eigenes Modell in Erscheinung, er spielt auch noch den Kurator. An die sechzig seiner Selbstportraits hängen nach genauer Anweisung des Amerikaners im Kunstfoyer der Bayerischen Versicherungskammer. Sechzig Mal Jim Dine – gezeichnet, gepinselt, gespachtelt, gedruckt, lithographiert, heliographiert und fotografiert von – wem sonst? – Jim Dine. Und das über einen Zeitraum von über sechzig Jahren. Ein Exzess der Selbstbeobachtung. Mit allen Mitteln und Techniken, die dem Künstler zu Gebote stehen. Mehr Egozentrik geht nicht, oder?

Das Ich als Studienobjekt

"Schon als Kinder sind wir fasziniert von unserem Spiegelbild", sagt Jim Dine selbst. "Das Ich ist einfach ein naheliegendes Thema. Allein schon deshalb, weil ich immer da bin." Allerdings, nicht für jeden wird der Blick in den Spiegel gleich zum Lebensthema. "In Jim Dines Generation könnte ich jetzt niemanden nennen, der sich so intensiv mit dem Selbstportrait auseinandergesetzt hätte oder weiter auseinandersetzt", sagt Antonia Hoerschelmann.

Als Kuratorin an der Albertina in Wien ist Hoerschelmann gewissermaßen die Vorlassverwalterin von Jim Dine. Der hat dem Museum vor einigen Jahren nämlich einen Teil seines Privatarchivs vermacht: insgesamt über 200 Selbstportraits, von denen einige nun in München zu sehen sind. Ein Konvolut, das nicht nur seiner schieren Masse wegen einzigartig ist. "Im Vergleich zu den Selbstportraits des 19. Jahrhunderts, die den Status eines Künstler gezeigt haben – oder das Selbstportrait von Rembrandt oder auch Schiele, der sich auch in unterschiedliche Rollen hineindenkt und hineininszeniert, geht es bei Jim Dine tatsächlich um ihn und um seine Person", sagt Hoerschelmann.

Bis alles hängt

Mit Selfies, inszenierten Schnappschüssen also, bei denen es mehr ums Kaschieren als ums Zeigen geht – haben Dines Selbstportraits nichts gemein. Auch wenn dieser Bezug im Begleittext zur Ausstellung hergestellt wird. Wir lebten schließlich im „Zeitalter des Selfies“, heißt es da. Das Momenthafte, das Flüchtige scheint den Künstler jedoch genauso wenig zu interessieren wie die Inszenierung seiner Person. Eitel sind seine Selbstportraits mitnichten. Die Bilder zeigen ihn fast immer frontal, den Blick fest auf den Betrachter gerichtet. Ohne Hintergrund, ohne Hinweis also auf Ort oder Zeit der Entstehung des Bildes. Mit Ausnahme natürlich des Gesichts, in dem das Alter seine Spuren hinterlässt, an dem die Schwerkraft ihr subtiles, auf Dauer jedoch unübersehbares Werk verrichtet. Bis eben irgendwann alles hängt: Lider, Wangen, Mundwinkel.