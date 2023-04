Jiddische Musik aus Bayern: Klezmer-Band Mesinke geht auf Tour

Streicher, Klarinette und oftmals ein Akkordeon. Dazu eine sehr rhythmische, tanzbare, emotionale jiddische Musik, das ist Klezmer. Mesinke heißt ein Musikstück, das typisch für die Richtung ist. Dieser Titel war auch Namensgeber für Mesinke aus Krumbach. Die Band, das sind Martin Glogger, Jürgen Groß, Nicole Hausmann, Thilo Jörgl, Alexander Maier und Erika Spielvogel. Seit 1991 spielen sie Klezmer, und das mit Leidenschaft - obwohl keines der Bandmitglieder selbst jüdischen Glaubens ist.

Alles begann mit einem Seminar in der Synagoge Ichenhausen

Angefangen hat alles mit einer Anfrage im Herbst 1990. Jürgen Groß wurde damals gefragt, ob er jiddische Musik bei einem Seminar in der Synagoge Ichenhausen spielen kann. Er selbst spielt Gitarre, Mandolin und Akkordeon. Und er singt auch, wie jeder bei Mesinke. Für das Seminar trommelte er dann Musiker zusammen und probte mit ihnen mehrere Monate. "Das Premierenprogramm hat ungefähr eine Stunde gedauert und dann sind reihenweise die Leute auf uns zugekommen und haben gefragt: Wo kann man das hören?", erzählt Jürgen Groß.

Mesinke ist mehr als der Name eines Klezmer-Liedes

Kurz darauf kam es dann zur Bandgründung - Mesinke war geboren. Der Name hat übrigens nicht nur damit zu tun, dass die Gruppe das Lied gespielt hat. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt: Die jüngste Tochter. "Jeder kam von uns aus einer anderen Musikrichtung ursprünglich, aber jeder fand jiddische Musik gut. Es war von jedem die jüngste Tochter“, erklärt Sängerin Erika Spielvogel.

Mesinke befasst sich mit der Krumbacher Schriftstellerin Hedwig Lachmann

Eine Spezialität von Mesinke ist es über die Jahre geworden, Literatur zu vertonen, so auch im aktuellen Programm. Dabei hat sich die Band mit Hedwig Lachmann befasst. Die Schriftstellerin lebte vor über 120 Jahren in Krumbach. Sie übersetzte Weltliteratur wie Edgar Allen Poe oder Oscar Wilde in die deutsche Sprache, Lachmanns Erbe geriet aber in Vergessenheit. Dabei sind die Themen ihrer Gedichte aktuell wie seit langem nicht mehr, sagt Gitarrist und Drummer Thilo Jörgl. "Sei das jetzt Auswanderung, Kriegsgeschichten aber auch die Liebesgeschichten, das ist wirklich zeitlose Lyrik."

"Die Grundstimmung einer Zeit, die genau spürt, dass die Katastrophe vorausläuft“

Eines dieser Stücke ist Melancholia. Im ursprünglichen Werk von Hedwig Lachmann geht es um die Vorboten des Ersten Weltkriegs. "Das Besondere an diesem Text ist, dass Melancholie gezeigt wird, als Grundstimmung einer Zeit, die genau spürt, dass die Katastrophe vorausläuft." So beschreibt Sängerin Erika Spielvogel das Stück.

Am 21. April setzt die Gruppe ihre Tour in Kempten fort. Weitere Termine sind auf mesinke.de zu finden. Die neuen Lieder sind ein wenig schwermütig, sagt die Band selbst. Deshalb spielt Mesinke im zweiten Teil auch Songs aus ihrem Best-of Album. Und das hat einiges herzugeben.

Die erste deutsche Klezmer-Band in Israel

Über die Jahre erleben die Bandmitglieder viele musikalische Höhepunkte und besuchen zahlreiche Länder. 1999 spielen sie als erste deutsche Band auf dem International Sfad Klezemer Festival in Israel. Mehr als 300 Konzerte kommen über die Jahre zusammen, teilweise an den ungewöhnlichsten Orten, wie in einer Tropfsteinhöhle in der fränkischen Schweiz. Ein weiterer Höhepunkt ist ihre Live-Vertonung des Stummfilms "Der Golem – wie er in die Welt kam". Das ist ein Film von Paul Wegener und Carl Boese aus dem Jahr 1920. Dabei geht es um einen Rabbi, der einen Mann aus Lehm erschafft, der die Juden im mittelalterlichen Prag vor Gewalt und Verfolgung schützt.