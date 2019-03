Mit Morphium und Marilyn: Kennedy-Oper "JFK" in Augsburg

Er soll sexsüchtig gewesen sein, brauchte regelmäßig Morphium, war gläubiger Katholik und mit 43 Jahren der jüngste Präsident, den Amerika bis dahin je gehabt hatte: John F. Kennedy taugt zweifellos zum Opernheld, schon wegen seines glamourösen Familienclans, seiner Ehefrau Jackie, der prägenden Stilikone der sechziger Jahre, und natürlich wegen seines tragischen Todes beim Attentat in Dallas am 22. November 1963. In der Partitur des amerikanischen Komponisten David T. Little, Jahrgang 1978, ist an einer Stelle für die Geigen die etwas hochtrabende Vortragsbezeichnung zu lesen "urgent, heavy, a matter of life and death", also "dringlich, schwer, um Leben und Tod". Und so hört sich diese Oper tatsächlich durchgängig an, sehr episch, getragen, pathetisch, als ob da jemand ein paar Nationalhymnen aneinander gereiht hat, allerdings ohne markante Melodien, dafür mit Inbrunst und Leidenschaft.