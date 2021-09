Jetzt kaufen die Jüngeren: Viel Betrieb auf der Art Basel

"Wahre Sammler sind von Leidenschaft und Wertschätzung für Qualität angetrieben. Kunst zahlt sich emotional aus und bereichert das Leben in einer Weise, die das Bruttoinlandsprodukt niemals erfassen kann", so Paul Donovan, der Chefökonom von UBS Global Wealth Management in der Studie. Steigende Zölle und Ausfuhrbeschränkungen könnten dem Kunstmarkt jedoch schaden, so Expertin Clare McAndrew.

Die ersten beiden Tage für Fachpublikum und VIPs waren sehr gut besucht. Viele der Galeristen haben abermals Verkäufe im sechsstelligen Bereich getätigt. So hat der gebürtige Kölner David Zwirner mit Ablegern in Paris, London, New York und Hongkong die Installation "Untitled" von Dan Flavin für drei Millionen Dollar verkauft. Geschäftig ging es auch bei Lelong & Co (Paris, New York) zu, wo gleich mehrere Top-Werke am ersten Tag den Besitzer wechselten, darunter ein Tapiès, drei Arbeiten von Etel Adnan und eine Bronze-Plastik von Jaume Plensa. Die Zürcher Galerie Hauser & Wirth soll einen Philip Guston für 6,5 Millionen Dollar verkauft haben.