Jetzt auch offiziell: Lektorin, Messdienerin, Ministrantin

Ein "Motu Proprio" ist ein Schreiben des Papstes aus persönlichen Beweggründen, ohne dass Berater oder Kardinäle mitentschieden haben. Einen solchen Erlass hat nun Papst Franziskus diese Woche veröffentlicht. Doch was ändert sich damit für Frauen in der Katholischen Kirche? BR24 hat mit Ute Leimgruber, Professorin für Pastoraltheologie an der Uni Regensburg, darüber gesprochen.

BR24: Frau Leimgruber, was ändert sich nun durch den aktuellen Papst-Erlass?

Ute Leimgruber: In der Praxis wird sich vermutlich gar nicht viel ändern. Es ist ja schon lange Praxis, dass Frauen solche Altar- und Lesungsdienste übernehmen. Was sich ändert, ist, dass es als Recht formuliert ist und damit die zeitliche Befristung bei der Beauftragung zu diesen Diensten wegfällt. Nun ist es möglich, dauerhaft Frauen mit diesen Diensten zu beauftragen.

BR24: Ist das überhaupt ein Fortschritt für die Frauen in der Kirche? Oder einfach nur eine längst überfällige Amtshandlung?

Ute Leimgruber: Ich würde sagen, dass es längst überfällig war. Bisher war es so, dass im Grunde die Ortsbischöfe diesen Zugang erlaubt oder eben nicht erlaubt haben. Der Streit darüber geht ins Jahr 1972 zurück. Papst Paul VI. hat damals die sogenannten "niederen Weihen" abgeschafft und gesagt, diese Dienste sind nur Männern vorbehalten, weil sie in gewisser Weise eine Vorstufe zum Diakonen- und Priesteramt sind. Mit diesem neuen Motu Proprio ist klar, dass diese Dienste keine sakramentalen Dienste sind, also dass sie keine Weihe benötigen und auch keine Vorstufe zur Weihe sind. Frauen haben nun eine Rechtssicherheit, wenn sie solche Dienste im Alltag machen. Ob das ein echter Fortschritt ist für die Gleichberechtigung der Frauen, wage ich allerdings zu bezweifeln.

BR24: Sagt das Dokument auch etwas aus über die Möglichkeit der Weihe von Frauen zu Diakoninnen?

Ute Leimgruber: Nein, die Weihe der Frauen zu Diakoninnen hängt ja immer an der zentralen Frage "Haben Frauen einen Zugang zum sakramentalen Amt?" Und an der Frage, ob Frauen geweiht werden dürfen, wird von lehramtlicher Seite im Moment nicht gerüttelt.

BR 24 Bleibt Franziskus da nicht hinter den Erwartungen zurück, die er immer wieder selbst nährt, wenn er sagt, es müsste mehr Frauen in Entscheidungspositionen innerhalb der Kirche geben? Ist der Erlass da nicht eher eine Enttäuschung?

Ute Leimgruber: Ich glaube, die Enttäuschung ist schon viel früher passiert, nicht erst jetzt mit dieser Rechtsprechung. Papst Franziskus macht zwar immer wieder deutlich, dass er die Frauenfrage auf dem Schirm hat. Dass ihm wichtig ist, dass Frauen mehr Verantwortung bekommen. Er spricht sich auch immer wieder gegen Gewalt an Frauen aus. Gleichzeitig zeigt er sich relativ klar, in der Frage nach der Weihe. Also er legt viel Wert darauf, dass Geschlechtergerechtigkeit außerhalb der Kirche stattfindet, nicht aber in den eigenen sakramentalen Fragen. Das Problem in der katholischen Kirche ist, dass Frauen zwar eine gleiche Würde zugesprochen wird, aber dass daran eben nicht die gleichen Rechte gekoppelt sind. Die Enttäuschung von vielen Frauen dauert schon sehr lange, wenn immer wieder gesagt wird, über die Frauen-Weihe wird nicht geredet. Dieses neue Moto Proprio wird die Enttäuschung deshalb weder verstärken noch verringern, vermute ich.

Interessieren Sie sich für Themen aus Religion, Kirche, Glaube und Spiritualität? Unser Newsletter hält sie auf dem Laufenden - jeden Freitag frei Haus. Hier geht's zum Abo.