Jetzt auch noch Sexismus-Vorwürfe: Bayreuther Skandalchronik

Was an den "Sexismus"- und Mobbing-Vorwürfen dran ist, die kurz vor Beginn der Bayreuther Festspiele vom "Nordbayerischen Kurier" in die Welt gesetzt wurden, wird sich noch erweisen. Wirklich beschaulich begann in den letzten Jahren kaum eine Saison auf dem Grünen Hügel, ganz im Gegenteil, die "Skandalchronik" reicht weit zurück.

Hitler-Fan Winifred Wagner packte 1975 aus

"Wenn der Hitler heute hier zur Tür reinkäme, ich wäre genauso fröhlich und so glücklich, ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer", so Winifred Wagner (1897 - 1980) in einem berüchtigten Interview gegenüber dem damals 39-jährigen Doku-Filmer und Wagner-Bewunderer Hans-Jürgen Syberberg. Der Diktator habe seine "guten und menschlichen" Seiten gehabt, die sie sich "nicht nehmen" lasse, schwärmte die einzige Schwiegertochter des großen Komponisten und Begründers der Festspiele. Hitler sei eine "einzigartige Persönlichkeit" gewesen. Gleichzeitig lamentierte die Witwe von Siegfried Wagner darüber, dass sie seit ihrem Spruchkammer-Verfahren 1947 einen "Maulkorb" verpasst bekommen habe und nicht offen über die ihre Nazi-Sympathien reden dürfe.

"Hier hat Hitler seine absolute Ruhe gehabt"

Im April 1975 ließ sich die von einem braunen "Fanclub" angehimmelte Winifred Wagner davon allerdings nicht mehr sonderlich bremsen, sondern gab in einem fünfstündigen Gespräch bereitwillig Auskunft über ihr Verhältnis zum "seligen Adolf". Die "Geständnisse" machten natürlich so viele Schlagzeilen, dass sich wirklich niemand mehr für die "Parsifal"-Neuinszenierung ihres Sohnes Wolfgang interessierte, mit der die Saison eröffnet wurde. "Hier auf meinem Terrain hat er seine absolute Ruhe gehabt.", erinnerte sich Winifred an ihre Stunden mit Hitler, der "österreichischen Herzenstakt und Wärme" verbreitet und "auch ganz nett Klavier gespielt" habe.

"Meine Grundtechnik ist: Zerschlagen"

Der Film "Winifred Wagner und das Haus Wahnfried 1914-1975" kam damals erst im Herbst in die Kinos, also nach den Festspielen, aber selbstverständlich ließ es sich der "Spiegel" nicht nehmen, rechtzeitig zur Auffahrt der Gäste über die braunen Verstrickungen der Familie Wagner zu berichten. Es war der bisher wohl größte Skandal in der neueren Geschichte des Grünen Hügels, doch viele "kleinere" folgten - bis heute.