Jetzt auch auf Deutsch: So steil macht Amanda Gorman Karriere

Im Netz geht Gorman dermaßen steil, dass das Branchenblatt Variety von einer "Internet Sensation" spricht. In wenigen Stunden nach der Inaugurationsfeier am 20. Januar schaffte sie es auf 1,1 Millionen Follower bei Twitter und mehr als zwei Millionen bei Instagram. Bei Amazon schossen die beiden Bücher von Gorman über Nacht auf Platz 1 und 2 der US-Bestsellerliste, es folgten Interviews auf allen großen US-Kanälen. Auf CNN sagte sie ohne Scheu vor Pathos: "In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, wie die Macht des Wortes missbraucht und verfremdet wurde. Und was ich wollte, war so was Ähnliches wie die Poesie zurückzuerobern als Mittel, mit dem wir nicht nur das Kapitol, dass wir entweiht sahen, wieder reinigen und heiligen können, sondern auch die Kraft des Wortes an sich, um es dem höchsten Amt in unserem Land zur Verfügung zu stellen."

Verleger Tim Jung: Lyrik von "ungeheurer Schönheit, Kraft und Wirkungsmacht"

Am 17. März will der Hamburger Verlag Hoffmann und Campe das Inaugurations-Gedicht von Gorman mit dem Titel "Den Hügel, den wir erklimmen" in deutscher Übersetzung veröffentlichen. Im September soll ihr erster Lyrikband auf Deutsch erscheinen. Verleger Tim Jung wird von dpa mit dem Satz zitiert, Gorman habe gezeigt, "welch ungeheure Schönheit, Kraft und Wirkungsmacht" einem Gedicht innewohnen können.

Das Schreiben lernte Gorman ab 2012 bei "WriteGirl", einer ehrenamtlichen Initiative in Los Angeles, die wöchentlich Lesungen abhält und monatlich Kreativ-Workshops anbietet. Paten kümmern sich um die Nachwuchs-Dichterinnen und sollen ihnen "Kreativität, Ausdrucksfähigkeit und Selbstbewusstsein" vermitteln. Rund 500 Schülerinnen durchlaufen jedes Jahr das Programm, zu dem die alleinerziehende Mutter von Gorman neben Amanda auch deren Schwester Gabrielle angemeldet hatte. Die Mutter arbeitet als Lehrerin in Watts, einem der gewalttätigsten Stadtteile von Los Angeles.