"Jesus Rolls": Big-Lebowski-Fortsetzung als feuchter Jungstraum

Dios mio! Darauf hat die Welt gewartet. Oder? Ein Roadmovie mit Jesus Quintana – Gott auf der Bowlingbahn, Sünder vor dem Herrn in allen anderen Lebensbereichen. In "The Big Lebowski" hinterließ die von John Turturro gespielte Nebenfigur trotz denkbar kurzer Leinwandpräsenz einen bleibenden Eindruck – wenn auch mit zwiespältiger Note, schließlich saß Quintana wegen eines Sexualverbrechens ein halbes Jahr im Gefängnis.

Lebowski-Referenzen ohne Ende

In "Jesus Rolls" nimmt sich Turturro nun alle Zeit der Welt, um alte Mythen zu korrigieren und einen neuen Kult zu entfachen. Denn nein: Jesus ist kein Päderast. Aber ein Unschuldslamm ist er auch nicht. Man denke nur an seinen sexuell aufgeladenden Signature Move, das genüssliche Ablecken der Bowlingkugel.

Natürlich bekommen Zunge und Kugel auch in "Jesus Rolls" wieder ihren in Zeitlupe inszenierten Moment der Leidenschaft. Und auch sonst werden fleißig die Kultfigur-Referenzpunkte abgehakt: Altbekannte Sprüche, Kleidung in "50 Shades of Lila", Musik von den Gipsy Kings – alles da. Das war's dann aber auch schon mit den Lebowski-Parallelen. Denn was es nicht gibt, sind Coen-Brüder im Regiestuhl oder Gastauftritte anderer Kegelbrüder. Ein Fehler? Nicht unbedingt. "Jesus Rolls" erzählt eine eigenständige Geschichte und will kein wild auskrakendes Antihelden-Universum aufbauen. Knapp 20 Jahre hat Turturro diesen Traum verfolgt, umgesetzt hat er den Film quasi im Alleingang: Er spielt die Hauptrolle, hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. So weit, so gut.

Kontroverses Vorbild

Problematisch wird es beim Vorbild. Denn dazu diente ihm ein Film, der zu den kontroversesten Werken des französischen Kinos zählt: "Die Ausgebufften" von Bertrand Blier aus dem Jahr 1974. Das schon damals als vulgär und frauenfeindlich kritisierte Roadmovie stellte sich breitbeinig gegen das Establishment. Kultstatus erreichte es, weil die damals weitestgehend unbekannten Darsteller – Gérard Depardieu, Miou-Miou, Isabelle Huppert – Filmstars wurden. Und Regisseur Blier wenige Jahre später einen Oscar gewann. Für Turturro wohl Grund genug, die Geschichte – wenn auch in entschärfter Version – lose zu adaptieren.