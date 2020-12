Jesus kämpft in Milo Raus Film einen sehr irdischen Kampf

Die Altstadt des süditalienischen Matera hat, was das Stadtbild, aber auch die Lage in der kargen Landschaft angeht, verblüffende Ähnlichkeit mit dem historischen Jerusalem. Mel Gibson drehte hier daher 2004 seine "Passion Christi", vor zwei Jahren verfilmte Garth Davis in Matera "Das Leben der Maria Magdalena", und vor allem Pier Paolo Pasolini nutzte die Stadt bereits 1964 als Schauplatz für sein Matthäus-Evangelium. 2019 war Matera Europäische Kulturhauptstadt und lud den Schweizer Theater- und Filmemacher Milo Rau ein, dort ein Projekt zu realisieren. Entstanden ist so ein Film mit dem Titel "Das Neue Evangelium".

Christoph Leibold: Was hat Sie denn gereizt, sich mit der Geschichte Jesu neu auseinanderzusetzen, jenseits dessen, dass sich damit natürlich eine cineastische Tradition von Matera verknüpft?

Milo Rau: Diese Tradition war tatsächlich ein Grund. Es war eigentlich ein Zufall, dass die mich angerufen haben Ende 2017. Ich habe dann sofort gesagt: "Mach ich, und zwar einen Jesus-Film!" Dann bin ich hingefahren und hatte schon mal telefoniert mit einigen Leuten aus dem Pasolini- und dem Mel Gibson-Film, die ich teilweise von früher kannte. Und die haben gesagt: "Ja, das ist toll, da machen wir gern mit!" Und als ich dann da war und aus der Stadt herauskam und dort die Flüchtlingslager besucht habe, habe ich plötzlich gemerkt, es reicht heute nicht mehr, einfach einen Passionsfilm zu machen. Da muss eigentlich auch die aktuelle Situation reinspielen der wirklich Letzten der heutigen Gesellschaft, nämlich dieser rechtlosen, illegalen Flüchtlinge, die da auf den Tomatenplantagen ausgebeutet werden von der Mafia und den großen Konzernen. Und so kam ich zu dieser Mischform aus Laiendarstellern, Aktivistinnen und Aktivisten, die mitspielen, und auf der anderen Seite eben den Darstellern aus den großen Vorgängerfilmen von Gibson oder eben von Pier Paolo Pasolini.

Sie haben zum Beispiel den Jesus-Darsteller von Pasolini dabei, der als alter Mann jetzt Johannes den Täufer spielt und sozusagen seinem Erben in der Rolle des Jesus den Segen gibt. Und dieser Jesus und seine Jünger werden von Migranten aus Afrika gespielt, die als Erntehelfer dort unter, man muss sagen, sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten. Das Neue an ihrem Neuen Evangelium ist also, dass Sie diese Jesus-Figur gegen die ikonographische Erscheinung besetzen, die viele Menschen mit ihr in Verbindung bringen, weil es nun ein schwarzer Jesus ist. Wenn ich mal davon ausgehe, dass Sie das nicht gemacht haben rein um das Andersmachens willen – was verbindet sich für Sie mit dieser Setzung?

Für mich verbindet sich tatsächlich der Wunsch und Wille, als wir die Zustände sahen, eben nicht nur die Schrift als Schrift, sondern tatsächlich den Inhalt der Bibel zu verfilmen. Die Geschichte von Jesus im Evangelium ist tatsächlich die Geschichte eines Anführers der damaligen Landlosen an der Peripherie des römischen Imperiums, der Versprengten, die keinen Ort mehr haben, die sich zusammenschließen, um einen spirituellen, aber durchaus auch sozialrevolutionären Aufstand zu starten. Und da habe ich dann nach jemandem gesucht, der diese Autorität, dieses Charisma hat.

So bin ich auf Yvan Sagnet gestoßen, den bekanntesten Aktivisten, den es gibt in Italien für die Rechte dieser Rechtlosen, und habe ihn gefragt, ob er mitmachen will. Und er hat zugesagt. So haben wir begonnen zusammen zu arbeiten. Das war ein weiter Weg. Wir haben dann, wie eigentlich Jesus selber – davon erzählt der Film – begonnen, Aktivistinnen und Aktivisten, also Apostelinnen und Apostel, zusammenzusuchen in den Lagern. Ganz viele sind Muslime, einige sind Katholiken, andere sind Atheisten. Und auf der anderen Seite gab es natürlich – das bildet der Film auch ab –, den Wunsch, diese Revolte komplett zu übersetzen, also nicht nur einen Jesus-Film zu drehen, sondern eine Bewegung zu starten, die Revolte der Würde. Und es ist wirklich eine Bewegung für die Rechte von Arbeiterinnen und Landarbeiter im Süden Italiens entstanden, die auch einige Erfolge gezeitigt hat unterdessen.

Der Film ist ja, Sie haben es angedeutet, eine Art Hybrid. Es gibt Passions-Spielfilmszenen in historisierenden Kostümen, aber es gibt auch Making-of-Szenen und dokumentarische Passagen, die diesen gegenwärtigen Kampf der Migranten für ihre Rechte und Würde zeigen. Und manchmal, in den Passionsszenen, sieht man auch die Touristen in Matera im Kulturhauptstadtjahr, die danebenstehen und mit den Handys filmen. Diese Vermischung von Spielhandlung und Gegenwart – was kann das bewirken, wenn man diese Handlungsebenen übereinanderlegt?

Es ist im Grunde ein dialektisches Ineinander von verschiedensten Ebenen, die sich gegenseitig spiegeln. Da gibt's oft harte Widersprüche. Die Armut auf der einen Seite. Dann dieser eher exhibitionistische touristische Blick auf der anderen Seite und der Reichtum dieser Stadt, die zu Pasolinis Zeit noch der Ausdruck der Armut war. Heute ist das einer der reichsten Orte der Welt. Matera ist in der Hand von reichen Leuten, von Touristen und so weiter. Und dass da rundherum eigentlich die allergrößte Armut herrscht, das Elend Europas, diese Widersprüche reflektieren wir natürlich im Film. Wir reflektieren auch, was es heißt, einen Jesus-Film zu machen, also gleichzeitig im Dialog mit diesen Vorgänger-Filmen, die wir oft zitieren durch die Darsteller, aber auch durch die Themen, die wir nochmal anders aufnehmen; und andererseits natürlich durch die tatsächliche ökonomische Gewalt, die dort herrscht, die auch eine rassistische Gewalt ist. Diese Gleichzeitigkeit von Realpolitik zur Zeit von Jesus und Realpolitik heute war für mich fast schockierend. Wir mussten eigentlich an der Bibel nur wenig ändern, damit sie komplett verständlich war.