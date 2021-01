Jesuiten: Soldaten Christi – "schlaue Jungs"?

Jesuiten findet man vor allem in großen Städten: München, Frankfurt, Berlin oder in Nürnberg in der Kirche St. Klara. Dort feiern sie Messen, interessieren sich für moderne Kunst oder drehen YouTube-Clips über die Bibel. Auch Sozialarbeit und Gedenkgottesdienste für Drogenopfer gehören zu ihren Aufgabengebieten. Das Büro von Jesuit Ansgar Wiedenhaus ist voller Tiger, denn er ist "Calvin- und Hobbes"-Fan und er liebt auch Serien, wie beispielsweise "Dr. Who". Sonst ist er, wie er meint, ein ganz normaler Priester.

Außergewöhnliche Ordensgemeinschaft

In einem "normalen" Kloster gibt es feste Gebetszeiten, ein gemeinsames Mittagessen. Bei den Jesuiten sieht die Gemeinschaft anders aus. "Man ist so eine Art Junggesellen-WG, wo jeder sein Zimmer hat und jeder auf seinem Zimmer sein Butterbrot ist", sagt Ansgar Wiedenhaus. Trotz alledem leben die Jesuiten zusammen und haben oft noch zusätzliche Aufgaben, die auch jemand anderes übernehmen könnte - wie etwa den Jesuitischen Flüchtlingsdienst oder die Jesuitenmission.

Gründer der "Butterbrot-Junggesellen-WG" war Ignatius von Loyola. Nach einer Kriegsverletzung bekehrte sich der ehemalige Soldat und gründete mit Freunden die Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu. Da die Mitglieder sehr viel Zeit an der Uni verbringen und für sehr gebildet gehalten werden, übersetzen so manche die Abkürzung "SJ" als "schlaue Jungs". Den Orden unterstellte Ignatius dem Papst. Auch heute geloben neue Jesuiten Armut, Keuschheit und Gehorsam. Über den Gehorsam haben die ersten Jesuiten lange diskutiert, bis sie ihn der Effizienz wegen einführten. Der Chef der Jesuiten heißt "Ordensgeneral".

"Soldaten Christi"

Viele Menschen sehen in Jesuiten eine Art "Soldaten Christi". "Aber wir haben eigentlich nicht das militärische Vorbild, als etwas was uns am Herzen liegt", weiß Jörg Dantscher, der seit 1963 Mitglied im Orden ist. Die Gemeinschaft verfügt über eine verhältnismäßig hierarchische strukturierte Ordnung. "Da gibt es oben den General, dann den Provinzialoberen, und dann gibt es eigentlich Hausobere, Kommunitätsobere - ähnlich einem Werksleiter. Und drunter die Jesuiten, die die Arbeit machen", zählt Dantscher auf.

Tatsächlich kommt auch der Begriff "Ordensgeneral" vom Begriff superior generalis, übersetzt "Oberer fürs Allgemeine". Die ersten Jesuiten erkannten bald, dass der Gründer eine andere Vorstellung von Gehorsam hatte: "Und das war für die eine Offenbarung, dass Ignatius unter Gehorsam nicht versteht, 'halte dich an die kleinlichen Spielregeln', sondern verstehe dahinter die Richtung die wir brauchen", erklärt Dantscher. Dies bedeutet, dass die Jesuiten das in Eigenverantwortung machen sollten, was sie für vernünftig halten.

Ungeahnte Wege

Statt Befehl wird gemeinsam geschaut, welche Einsatzgebiete sich die Jesuiten vorstellen können. Aber es gibt auch Aufgaben, die man nicht auf dem Schirm hat und sich selbst gar nicht erst ausgesucht hätte. Sein erster Einsatz führte Pater Dantscher in ein Internat: "Und ich wollte überhaupt nicht hin. Als ich das erste Mal hingefahren bin, komme ich über die Höhen des Schwarzwaldes und sehe da unten die große Kuppel des Klosters, da habe ich gedacht, ich spinne. Zwei Jahre da unten in dem Sumpfloch. In den Wäldern. Und es machte unheimlich Spaß."

Ursprünglich wollte Pater Dantscher Flüchtlingen in Asien helfen. Aber man setzte den leidenschaftlichen Skifahrer in Deutschland in der Bildung, in einer Pfarrei, im Finanzwesen und sogar als Leiter der süddeutschen Provinz ein. "Ich habe nie das gewollt, was ich machen musste, aber es hat immer Spaß gemacht", sagt Dantscher. Vertrauen wird bei den Jesuiten groß geschrieben, denn wer sich darauf einlassen kann, kann auch anfangs ungewollte Aufgaben lieb gewinnen.

Gehorsame Rebellen

Pater Wiedenhaus kümmerte sich eine Zeit lang um die Neuzugänge in der Gemeinschaft. Schon während der Praktikumszeit wird den jungen Männern gesagt, dass sie ihre Bedenken zu Ausübungen bestimmter Aufgaben äußern und diese nicht sofort ablehnen sollen. Die Jesuiten haben eine Besonderheit: Sie geloben auch dem Papst Gehorsam. Nur deswegen konnte der Jesuit Jorge Bergoglio Papst werden, weil Johannes Paul II. ihn damals aufforderte, Bischof zu werden. Denn eigentlich geloben Jesuiten auch, kein Amt anzunehmen oder anzustreben. In solchen Fällen kommt dann der Papstgehorsam zum Tragen.

Doch viele Jesuiten haben auch Konflikte mit Rom, etwa wegen der Befreiungstheologie. In Deutschland hatte jüngst der Jesuit Ansgar Wucherpfennig aus Frankfurt Probleme mit dem Vatikan. "Wir haben keine Probleme mit dem Papst, wenn dann hat der Papst ein Problem mit uns", sagt Pater Wiedenhaus. Er fügt hinzu: "Wenn wir nach Gebet und Nachdenken zu anderen Ergebnissen kommen als ein Papst oder ein Bischof, dann ist es keine Majestätsbeleidigung, sondern dass die Kritik und andere Meinung auch ein Ausdruck von Loyalität sind."