Jessie Ware "That! Feels Good!": Zeitgenössische Erfrischung

Es ist nicht schwer zu erraten, um was es auf dem neuen Album von Jessie Ware geht, wenn darauf eine Stimme immer wieder "Mmmm, that feels good!", wiederholt: Ja, klar, es geht um Sex. Was von Disco-Queens wie Donna Summer und Chaka Chan noch dem Hauch von lasziver Anrüchigkeit umgeben wurde, kommt bei Jessie Ware wie eine zeitgenössische Erfrischung daher. Witzig, sauber und irgendwie adrett.

Tanzbare Erwartbarkeit

Wer hätte gedacht, dass Discomusik, die in den 70er Jahren in obskuren Tanzschuppen lief, länger halten würde als zwei Jahrzehnte? Als synthetisch, künstlich und steril wurde diese Art von Popmusik geschmäht, gerade aber die Formelhaftigkeit der Musik und ihre Erwartbarkeit sind es, die dem Publikum Spaß machen und zum Tanzen einladen. Die Londoner Songschreiberin Jessie Ware hat jedenfalls das Bedürfnis erkannt nach leichter Tanzmusik, nach der sich das junge Publikum offenbar sehnt. Anders ist ihr enormer Erfolg kaum zu erklären.

Prise Ironie

Seit zehn Jahren veröffentlicht Ware höchst erfolgreich Alben, die allesamt weit vorn in den Charts landen. Das dürfte auch bei "That! Feels Good!" der Fall sein. Kaum jemand versteht es wie sie, die Phrasen und Versprechungen der damaligen Zeit zu beleben, mit der nötigen Prise Ironie und unübersehbarem Augenzwinkern.

Satisfaction Guaranteed. Musik für die ganz große Party also, selbst wenn sie nur in den eigenen vier Wänden stattfinden kann. Jessie Ware macht ihre Sache erstaunlich gut.