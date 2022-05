"Jenseits von Gut und Böse": Aufregung um Lawrow-Sprecherin

Es war ein verbissener Zweikampf um Deutungshoheit und Geschichtsklitterung, weit jenseits akademischer Regeln: Die streitbare Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die um keine Propagandalüge verlegen ist, sprach am 20. Mai in Jekaterinburg vor Studenten der Ural Universität. Eine mutige Kommilitonin wagte es, die Behauptungen des Kremls zur Begründung des Angriffskriegs auf die Ukraine zu hinterfragen und brachte Sacharowa dabei ordentlich ins Schleudern. Prompt wurden Mitschriften des Dialogs in zahlreichen Netzwerken verbreitet und kommentiert.

Die Studentin wollte wissen, warum Russland beschlossen habe, "die Unabhängigkeit der Ukraine, ihre Souveränität, zu ignorieren und irgendwie das Schicksal dieser Nation ohne die Beteiligung der Nation" bestimmen wolle. Sacharowa blaffte zurück, die Studentin solle "nie isoliert über diese Themen" sprechen, sonst sei es nur eine "Sammlung schöner Worte".

"Wovon redest du?"

Da die Studentin das auf der Krim abgehaltene Referendum über die Annexion wegen fehlender internationaler Beobachter für ungültig hielt, feuerte Sacharowa zurück: "Wovon redest du? Es gab dort internationale Journalisten, Weltmedien, die keine Ecke finden konnten, aus der die russische Flagge nicht herausragte. Sie versuchten also ein Bild zu finden, bei dem der Hintergrund neutral war und trotzdem liefen alle Menschen mit russischen Fahnen herum. Was sagen Sie? Warum halten Sie es immer noch für illegitim?"

Auf die Frage, warum Russland die Unabhängigkeit der Ukraine ignoriere, sagte Sacharowa aufgebracht: "Wir haben nie unsere Augen vor der Unabhängigkeit der Ukraine verschlossen. Im Großen und Ganzen waren wir eines der wenigen Länder, die diese Unabhängigkeit wirklich und nicht nur auf dem Papier anerkannt haben. Entschuldigung, gestern waren wir noch ein gemeinsamer Staat mit ihnen, nicht ein Volk. Aber ein Staat. Von einem auf den anderen Tag wurden sie unabhängige Staaten. Und was haben wir am nächsten Tag gemacht? Richtig, wir haben einen Botschafter dorthin geschickt." Das sei ein "fantastischer Vertrauensvorschuss" gewesen, was einer "ausgestreckten Hand" entsprochen habe. Doch leider hätten "zwei Staatsstreiche" in der Ukraine alles zunichte gemacht.

"Es hat dich einfach nie interessiert"

Die Ukraine habe angefangen, "Geschlechterrechte" auszurufen, die "russische Frauen Gott sei Dank nicht verstehen", außerdem sei Russisch als Amtssprache verboten worden: "Weißt du, wie das ist, wenn du eine Bewerbung in einer anderen Sprache schreiben musst? Weißt du, wie du dann protestieren und deine Rechte verteidigen kannst? Es hat dich einfach nie interessiert! Du hast nie für diese Rechte gekämpft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das möglich ist."

Wie bei solchen Veranstaltungen fast schon üblich, beantwortete Sacharowa nicht gestellte Fragen und ignorierte tatsächliche. So sagte sie zum Krieg: "Jetzt werde ich Ihre wichtigste Frage beantworten. Vielleicht haben Sie sie ja gar nicht so formuliert: War das alles so geplant? Ehrlich gesagt nein. Seit acht Jahren tun wir alles, um die Eskalation friedlich und diplomatisch zu verhindern." Seit 2014 werde der Donbass von der Ukraine bombardiert, so Sacharowa zur Fragestellerin: "Verstehst du, was das heißt? Du verstehst es nicht! Normalerweise gehen sie auf dem Land in den Keller, um Omas Marmelade zu holen. Dort mussten sie fünf Mal am Tag in den Keller."

Russland als "Quelle der Legitimität"

Über Russlands ursprüngliche Haltung sagte Sacharowa: "Wir als Land waren die Quelle der Legitimität, die die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine garantierte." Doch eine "gefälschte Politik und gefälschte Wahlergebnisse" hätten das alles unmöglich gemacht, alles sei "vom Ausland" gesteuert worden: "Eine normale Einstellung zum Rechtsstaat gibt es nicht und hat es nie gegeben! Leider, leider!"

Sacharowa behauptete, sie habe "sechs Seiten Material" über angebliche Biowaffen-Labors der USA in der Ukraine, eine besonders absurde Propagandalüge: "Was sie dort taten, ist im Allgemeinen jenseits von Gut und Böse."

"Warum haben uns 42 Länder den Rücken gekehrt?"

Darüber hinaus fantasierte Sacharowa über angeblichen Druck westlicher Geheimdienste auf russische Diplomaten: "Dies geschieht auf der Ebene der Erpressung, die sie in Form von Prämien erhalten, wenn sie mit den zuständigen Geheimdiensten zusammenarbeiten." Über den ehemaligen US-Botschafter in Kiew sagte sie im Zusammenhang mit dessen Äußerungen über die Aufnahme der Ukraine in die NATO: "Und dann fiel seine modische ausländische Hose vom Esel, und jeder sah den Schwanz eines gewöhnlichen Esels."

In Russlands sozialen Netzwerken finden sich tausende von Reaktionen auf Sacharowas bizarren Auftritt. Die Studentin wird überwiegend gelobt: "Ein mutiges und kluges Mädchen. Hoffen wir, dass sie an der Uni keine Probleme bekommt." Ein anderer Kommentator schrieb: "Tolle politische Informationen für junge Leute! Es ist Zeit, sie vor dem Unterricht in allen Bildungseinrichtungen des Landes offiziell vorzulegen." Eine weitere Stimme wollte wissen: "Warum, wenn wir alles richtig machen, haben uns 42 Länder den Rücken gekehrt?"

"Ich habe keine Fragen an sie"

Ein augenscheinlicher Kremlkritiker schimpfte: "Der Preis der aktuellen Propagandisten ist so stark gesunken, dass sie nur noch für etwas von geringem Wert gelten können, zum Beispiel für eine Rolle Toilettenpapier." Ein ebenfalls wenig begeisterter Debattenteilnehmer schrieb: "Seit vielen Jahren, wenn man diese Frau sieht, hört und beobachtet, stellt sich die Frage, warum sie so hohe Positionen einnimmt." Unter den weiteren Kommentaren fand sich dieser: "Bald wird der Patriotismus vergehen, sobald es nichts mehr zu essen gibt, und sie in Museumsläden gehen müssen."

"Welche Fragen können Sacharowa, Lawrow und Putin schon gestellt werden? Ich persönlich hatte schon lange keine einzige Frage mehr an sie", hieß es von anderer Seite. Und: "Sie bohrte an Sacharowa wie an einem verfaulten Baumstumpf, aber sie hatte nichts zu sagen, nur dumme Argumente!" Zu den eher fatalistischen Kommentaren gehörte folgender: "Gut gemacht, Studentin, aber es ist sinnlos, mit ihnen zu streiten. Sie sind verrückt geworden." Von "beschämendem Machtgequatsche" war die Rede, aber auch: "Wir sollten die Hand dieser Studentin schütteln! Solange es solche gibt, bedeutet das, dass noch nicht alles verloren ist, es gibt eine Zukunft für unser Land."

Prawda: "Freidenkertum" im Ural

Die den Kommunisten nahestehende "Prawda" schrieb, Sacharowa habe sich in Jekaterinburg dem "Freidenkertum" der dortigen Studentenschaft aussetzen müssen. Die Diplomatin habe "stundenlang" die "Besonderheiten" der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine erläutert. Die Organisatoren des Treffens sollen versucht haben, den Namen und die Abteilung der Studentin herauszufinden. Sacharowa soll angeblich geantwortet haben, das sei "nicht wichtig".