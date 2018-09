"Drei-Fragezeichen"-Sprecher Jens Wawrczeck mag's gern "retro"

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews: Für nicht wenige Menschen sind das die Namen von drei Superhelden. Seit 1968, also seit nunmehr fünfzig Jahren, ermitteln die "Drei Fragezeichen". Los ging es mit die "Drei Fragezeichen und das Gespensterschloss". Gerade ist das 200. gedruckte Abenteuer erschienen, "Feuriges Auge", bestehend aus gleich drei Bänden im Schuber. Bei den Hörbüchern steht Teil 194 ("Drei Fragezeichen und die Zeitreisende") gerade auf Platz 1 der GfK-Charts. Das macht alles in allem im Schnitt vier Abenteuer pro Jahr und siebzehn Millionen verkaufte Bücher bis dato. In den USA, wo die Serie herkommt, wurde sie bereits 1991 eingestellt. In Deutschland dagegen ist sie vor allem dank der Hörspielfassungen bis heute ein Dauerbrenner geblieben. Für die kulturWelt auf Bayern 2 sprach Christoph Leibold mit Jens Wawrczeck, der Stimme von Peter Shaw.

Christoph Leibold: Jens Wawrczeck, was haben die "Drei Fragezeichen", was andere Kinderdetektiv-Teams wie "TKKG" oder Enid Blytons "Fünf Freunde" nicht haben?

Jens Wawrczeck: Uns drei Sprecher zum Beispiel! Na, sie haben vor allen Dingen diesen Glamour, dass die Folgen nicht in Deutschland spielen, sondern in Kalifornien, nahe der Hollywood-Stars, nahe Alfred Hitchcock. Als die Serie gestartet wurde, war Amerika für mich ein sehr fernes Land, in dem alle Sachen möglich waren und in dem man gerne mal gewesen wäre. Ich habe ein Jahr später in New York studiert, insofern habe ich es dann kennengelernt. Das spielt also in der großen, weiten Welt, was andere Hörspielserien vielleicht nicht so in den Vordergrund stellen.

Sie sprechen Peter Shaw, und das schon seit 1978. Wie sind Sie zu der Rolle gekommen? Waren Sie vorher selbst Leser der "Drei Fragezeichen"?

Ich war schon ein Hörspiel-Kind beim Norddeutschen Rundfunk und habe dort an vielen Hörspielen mitgewirkt. Ich habe auch schon damals Theater gespielt und wie es der Zufall wollte, bekam ich dann auch einen Anruf von Heikedine Körting, der Regisseurin und Produzentin der "Drei Fragezeichen", die mich empfohlen bekommen hatte durch das Besetzungsbüro vom Rundfunk, denke ich mal, und so landete ich an ihrem Tisch und habe völlig unbedarft und naiv die erste Folge eingelesen. Ich hatte tatsächlich eines der "Drei Fragezeichen"-Bücher mal unterm Weihnachtsbaum, ansonsten hatte ich aber keine typischen Kinderbücher zuhause. Ich habe Erich Kästner gelesen, "Das fliegende Klassenzimmer" und solche Sachen. Eigentlich sind die "Drei Fragezeichen" nicht unbedingt das Genre, das ich privat gelesen oder gehört habe. Ich war sehr "retro" orientiert, ich habe damals schon alte Filme gesehen und mich eher für das alte Hollywood interessiert. Insofern war es natürlich nicht so schlecht, dass ich plötzlich in einem Produkt gelandet war, wo sich Alfred Hitchcock damals ja noch – eben auch aus dem alten Hollywood stammend – groß einen Namen gemacht hat. Jetzt zum Beispiel mache ich Live-Lesungen, wo ich die literarischen Vorlagen von Hitchcock vorstelle.