Warum sind selbstzufriedene Deutsche ein Übel, Herr Jessen?

Zentraler Kritikpunkt Jessens ist eine Haltung, die er in seinem Essay "Der Deutsche" in vielen Bereichen ausmacht. Er nennt sie Heuchelei oder Camouflage. Probleme werden verdeckt durch ein verlogenes, sich als fortschrittlich gerierendes Narrativ. Die eigene Spaßferne wäre demnach einer überlegenen deutschen Ernst- und Tugendhaftigkeit geschuldet, unsere Konversationsschwäche und Ruppigkeit wird zu Ehrlichkeit umgedeutet und die horrenden Einkommensunterschiede werden übertüncht von etwas, das Jessen "Proletkult" nennt – die Verleugnung der gesellschaftlichen Hierarchie bei vorgeblicher Orientierung am Lebensstil der Schlechtergestellten.

"Der Proletkult der Medien orientiert sich an der Einfalt"

Proletkult sei eigentlich ein Begriffs-Import aus der frühen Sowjetunion. Unter ganz anderen Vorzeichen, nicht klassenkämpferischen, könne man – wenn man es nicht ganz historisch ausbuchstabiere – so etwas wie einen Proletkult heute bei uns sehen: und zwar in der Welt der Kultur, besonders aber in der Medienwelt, meint Jessen: "Da soll eben alles vermieden werden, was jemanden, der weniger gebildet ist, in irgendeiner Weise durch Unverständnis kränken könnte. Alles soll sich nach dem einfältigsten Zuhörer, Zuschauer oder auf der politischen Bühne – Wähler – ausrichten."

Wenn wir uns aber daran gewöhnten, dass alles ganz einfach sei, dann werde uns die Wirklichkeit entgleiten, schreibt Jessen in seinem Essay.