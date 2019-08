"Ich mache jetzt seit 35 Jahren Theater, hab mit 15 im Wirtshaus in Landshut in Niederbayern angefangen. Ich bin aufgewachsen in der Landschaft, aus der Martin Sperr stammt, der 'Jagdszenen aus Niederbayern' geschrieben hat. Und ich habe tatsächlich das frühe Glück gehabt, das Theater ein utopischer Moment ist, wo man im Publikum wirklich Menschen erreicht und verändern kann", sagt Jens Hillje, Jahrgang 1968. Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte er in Italien. Die Eltern waren aus der DDR geflohen, zur Arbeit verschlug es sie nach Mailand. Erst als ihr Sohn sieben war, zogen sie zurück nach Deutschland. Nach Niederbayern eben.

Ein Theatermacher für Neulinge und Migranten

Und obwohl man es Jens Hillje sprachlich heute nicht mehr anhört: Seine Jugend in Niederbayern hat ihn entscheidend geprägt: "In den 70er- und frühen 80er-Jahren war es sehr eng. Und das war immer mit der Drohung des Ausschlusses und des Ausgestoßen-Werdens verbunden. Das ist eine meiner Grunderfahrungen: Der Kampf darum, dazuzugehören, und die Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Und das ist eine Erfahrung, die heute mehr denn je aktuell und zeitgenössisch ist – weswegen es beim Theatermachen darum geht, alle Menschen, die neu dazugekommen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, zum Teil dieses Theaters zu machen."

An dieser Stelle könnte man nun aus Jens Hilljes Jugend geradewegs in die Gegenwart springen. Am Berliner Maxim Gorki Theater, das er als dessen Co-Intendant vor sechs Jahren mit neu erfand, macht er nämlich genau dieses Theater, von dem er erzählt: Ein Theater nicht nur für die Immer-Schon-Dagewesenen, sondern eben auch für alle Neu-Dazugekommenen. Für Migranten. Ein Theater also für Menschen egal welcher Herkunft, und auch gleich welcher Klasse oder sexuellen Orientierung.

Schmutzige Stücke im Gespann mit Thomas Ostermeier

Vor der Leitung am Gorki aber waren die Jahre an der Berliner Schaubühne mit Thomas Ostermeier als dessen Chefdramaturg. Und davor die gemeinsame Gründung der legendären Baracke des Deutschen Theaters in Berlin, die das Gespann Hillje und Ostermeier zum Einfallstor des britischen In-Yer-Face-Theaters nach Deutschland machte – mit schnellen, schmutzigen Stücken wie Sarah Kanes "Gier" oder Mark Ravenhills "Shoppen und Ficken". Thomas Ostermeier übrigens kannte Jens Hillje schon von der gemeinsamen Gymnasialzeit in Landshut. Darüber sagt Hillje: "Alle Dissidenten haben Theater gemacht in der Schule. Das hat natürlich mit solchen Helden zu tun wie Herbert Achternbusch und Josef Bierbichler, dass man diesen Weg gewählt hat." Drei Jahre Baracke am Deutschen Theater und zehn Jahre an der Berliner Schaubühne, in denen Jens Hillje Thomas Ostermeiers Stil eines modernen Psychorealismus maßgeblich mit formte.

Dann aber, 2009, beschloss Hillje, einen neuen Weg einzuschlagen, denn: "Ich bin aufgrund meiner Lebensgeschichte auch bereit, immer wieder aufzubrechen und weiter zu gehen. Ich bleibe nicht gern am Sessel hängen, da fühle ich mich nicht frei. Ich glaube, Freiheit ist schon ein sehr wichtiges Motiv für mich." Nach seinem Abschied von der Schaubühne arbeitete Jens Hillje zunächst als freier Dramaturg. Gemeinsam mit Regisseur Nurkan Erpulat schrieb er für das Berliner Ballhaus Naunynstraße das Theaterstück "Verrücktes Blut", in dem eine Lehrerin Migrantenkids erst mit Schiller, dann mit vorgehaltener Knarre deutsche Leitkultur eintrichtern will. Das Ballhaus wurde damals von Shermin Langhoff geleitet und "Verrücktes Blut" ein derart großer Erfolg, dass sich Hillje und Langhoff damit für die Leitung des Berliner Gorki-Theaters qualifizierten, das sie 2013 übernahmen. Hilljes Ansatz: "Man schaut, was ist der blinde Fleck. Und dafür entwickelt man dann das Projekt, das den blinden Fleck ganz hell ausstrahlt, sodass sich etwas ändert."

Mehr Diversität im Publikum und auf der Bühne

Mit der Neukonzeption des Gorki-Theaters richteten Langhoff und Hillje den Spot auf ein Versäumnis der Stadttheater-Landschaft: Während sich Deutschland längst zur Zuwanderungsgesellschaft gewandelt hatte, fand sich in den Zuschauerräumen der Theater nach wie vor dieselbe alte Bildungsbürgerschicht ein. Zu der wollte das Intendanten-Duo neue Gesellschaftsgruppen hinzu gewinnen – auch indem es Schauspielerinnen und Schauspieler aus diesen Gruppen auf die Bühne holte. Mittlerweile bemühen sich fast alle Theater in Deutschland um Diversität in ihren Ensembles.

Jens Hillje hat also tatsächlich gesellschaftlich etwas verändert mit seiner Arbeit. Allein dafür ist der Goldene Löwe von Venedig hoch verdient. Angesichts Hilljes Alters freilich kommt dieser Lebenswerk-Preis etwas früh. Der 51-Jährige denkt denn auch gar nicht daran, sich fortan zurückzulehnen. Sein Vertrag am Gorki läuft noch bis 2021. Danach kann sich Hillje, der jetzt schon regelmäßig eine Masterclass für den Theaternachwuchs beim Münchner Festival "Radikal Jung" gibt, auch vorstellen, zu unterrichten: "Beim Älterwerden hat man ja ganz große Angst, auf irgendeine Art zu verholzen. Und dieser Prozess des Weitergebens und Türenöffnens für jüngere Kolleginnen und Kollegen ist mir ganz, ganz wichtig. Es war für mich schwer, reinzukommen, damals als ich angefangen habe. Und ich möchte nicht, dass es denen, die nach mir kommen, genauso schwer gemacht wird. Und gleichzeitig ist das für mich, merke ich im Austausch, ganz, ganz wichtig: Man bleibt im Leben drin, das ja auch die Kunst ist und das die Kunst schafft."

