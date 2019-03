Jens Harzer mit dem Iffland-Ring ausgezeichnet

Der gebürtige Wiesbadener spielte nach seiner Ausbildung 16 Jahre unter Intendant Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen, bevor er mit Dorn an das gegenüberliegende Bayerische Staatsschauspiel (Residenztheater) wechselte. Über seinen Berufseinstieg sagte Harzer der Wiener "Presse" in einem Interview: "Nichts ist unerträglicher als wenn Schauspieler behaupten, sie hätten immer schon diesen Beruf ergreifen wollen. Ich war in der Schultheatergruppe. Ich habe es auf der Schauspielschule probiert und irgendwie dann geschafft. Ich wurde engagiert – und bin groß geworden am damals besten Ensemble in Deutschland, an den Münchner Kammerspielen in der Zeit von Dieter Dorn. Es war Glück. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich etwas anderes gemacht."

Rollen am Theater, im Fernsehen und in Kinofilmen

Zu seinen Paraderollen gehörten Auftritte in Goethes "Urfaust", im "Amphitryon" von Heinrich von Kleist, sowie in Georg Büchners "Wozzeck". Seit 2009 arbeitet Harzer am Hamburger Thalia-Theater. Seit 2013 ist er Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Auch mit dem Münchner Volkstheater-Chef Christian Stückl arbeitete Harzer zusammen: Vier Jahre war er im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen in der Rolle des "Tods" besetzt.

Den Fernsehzuschauern ist Jens Harzer aus dem "Tatort" und der Erfolgsserie "Babylon Berlin" bekannt, wo er den "Dr. Schmidt" spielte, einen Psychiater, der traumatisierte Soldaten des Ersten Weltkriegs behandelt. Auf der Berlinale 2006 glänzte Harzer in Hans-Christian Schmids "Requiem" und im "Lebensversicherer" von Bülent Akinci.

Neben Jens Harzer waren im Vorfeld Kollegen wie Martin Wuttke, Nicholas Ofczarek, Ulrich Matthes und Max von Pufendorf als mögliche Iffland-Ring-Preisträger genannt worden.