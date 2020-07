Irritierende Botschaften auf LED-Streifen: Jenny Holzer wird 70

Verbrechen werde durch Privateigentum erzeugt, hieß es da etwa. Oder: Machtmissbrauch ist keine Überraschung. Der Durchbruch gelang der New Yorkerin, als ihre Sätze Anfang der 1980er-Jahre auf einer riesigen Reklame-Leuchttafel am Times Square aufblinkten: "Schütze mich vor dem, was ich will." Die Slogans irritierten die Geschäftsleute und Touristen, die sonst eilig vorbeihasteten, ließen sie innehalten. Holzer meißelte solche Worte auch in Stein, doch ihre LED-Streifen mit den laufenden Buchstaben wurden ihr Markenzeichen und gingen um die ganze Welt.

Bundestags-Reden auf Leuchtbändern

In den Berliner Reichstag etwa. Über vier Seiten einer Stele fließen dort Redetexte von Bundestagsabgeordneten in Holzers leuchtenden Buchstaben zur Decke hinauf. In Frankfurt am Main ließ sie Texte von Goethe, Luther oder Theodor W. Adorno über die Alte Nikolaikirche oder das Rathaus wandern. Unter dem Titel "Lustmord" prangerte sie die systematischen Vergewaltigungen von Frauen im Jugoslawien-Krieg an: Holzer umwickelte 1994 Knochen mit silbernen Textbändern. "Ich wollte aus mehreren Perspektiven über den Krieg schreiben", sagt die Künstlerin, "der der Opfer, der Täter und der eines Beobachters, der nach dem Krieg wieder Recht herstellen muss."