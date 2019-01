Jeffrey Eugenides' Kurzgeschichten-Band "Das große Experiment"

Da liegt er nun mit Darminfekt in einer Strohhütte am Rande des Indischen Ozeans – der Student Mitchell. Zusammen mit seinem Kumpel Larry hat der junge US-Amerikaner vor einigen Monaten einen ausgedehnten Trip durch die beliebtesten Aussteiger-Destinationen Südostasiens angetreten. Während die Amöbenruhr, eine Darminfektion, in seinen Eingeweiden rumort, kritzelt Mitchell Luftpostbriefe an seine Eltern: "Liebe Mom, lieber Dad! Grüße aus dem Paradies. Larry und ich leben gerade auf einer tropischen Insel im Golf von Siam (im Atlas nachsehen). Wir haben unsere eigene Hütte direkt am Strand, für die wir den stolzen Preis von fünf Dollar pro Nacht zahlen. Die Insel ist noch unentdeckt, es sind also fast keine Leute hier." (Aus: Jeffrey Eugenides in "Das große Experiment")

Klare biografische Ansätze und existentielle Herausforderungen

Bali, Thailand, Indien: In der Erzählung "Air Mail" schickt Jeffrey Eugenides seinen Protagonisten Mitchell auf die Suche nach spirituellen Erfahrungen. In seinen Luftpostbriefen will Mitch mit Mom und Dad teilen, was er zwischen Goa und Bangkok über "die letzten Dinge" herausgefunden hat. Dabei macht Eugenides keinen Hehl daraus, dass er in "Air Mail" eigene Erfahrungen als jugendlicher Backpacker verarbeitet hat. Auch Jung-Jeffrey ist einst, wie sein unter Diarrhö leidender Protagonist, monatelang durch Asien getrampt: "Damals warst du von allem abgeschnitten. Es gab kein Facebook, kein Internet, du hast auch nicht allzu oft zu Hause angerufen, es war zu teuer und zu schwierig", sagt Eugenides. "Das heißt: Du hast Briefe geschrieben, Luftpostbriefe, auf blauem, dünnen Papier. Mein Held macht das genauso. Er ist auf einem religiösen Trip und ein bisschen verrückt, und er versucht sich, von seiner Krankheit durch spirituelle Übungen zu heilen."

Zehn Texte umfasst Eugenides' erster größerer Erzählband, und alle diese fabelhaften, süffig zu lesenden Stories erzählen von Menschen, die sich auf die eine oder andere Weise existenziellen Herausforderungen stellen müssen. Ob es Rodney ist, treusorgender Familienvater und Spezialist für alte Musik, der sich ein Clavichord auf Kredit kauft, dessen Raten er nicht mehr bedienen kann, oder die alte Dame, die in einer drittklassigen Seniorenresidenz am Rande der Großen Seen dem Tod entgegen dämmert und es dann noch einmal wissen will: Immer wieder erzählt Eugenides von Angehörigen der Mittelschicht, die im Turbokapitalismus US-amerikanischer Prägung unter die Räder zu kommen drohen.

Kurzgeschichten wie Gedichte

Ganz andere Sorgen hat die 40-jährige Fernseh-Redakteurin Tomasina, die sich nichts so sehnlich wünscht wie ein Kind. Da sie gerade keinen Erzeuger zur Hand hat – alle vergeben, reizlos oder irgendwie bindungsunfähig – lädt Tomasina zu einer "Fruchtbarkeitsparty" in ihr Appartement in Manhattan. Im Brennpunkt des Geschehens steht eine mit Spendersperma gefüllte Bratenspritze. Eine bizarre Erzählung, die eine doch sehr spezielle Art von Komik entwickelt.

Für ihn sei das Schreiben von Kurzgeschichten immer wieder eine Herausforderung, erklärt Jeffrey Eugenides: "Es ist schwierig, so etwas wie eine Erzähl-Ökonomie zu finden. Du musst deine Charaktere und den ganzen Plot und die Atmosphäre in einigen wenigen Sätzen beschreiben, das ist ganz schön schwierig. Kurzgeschichten sind näher bei Gedichten als bei Romanen." Jeffrey Eugenides ist in unseren Breiten mit seinen großen Romanen bekannt geworden. Dass der Autor auch in der kürzeren Form zu brillieren versteht, beweist er mit seinem aktuellen Erzählband.

"Das große Experiment" von Jeffrey Eugenides ist in der Übersetzung von Gregor Hens bei Rowohlt erschienen.