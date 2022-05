Jedimeister in der Midlife-Crisis: die Serie "Obi-Wan Kenobi"

Star Wars und kein Ende: Seit das Science-Fiction-Franchise bei Disney zuhause ist, steht die Produktion nicht still. Unter anderem fünf Filme, vier Trickfilm- und zwei Realserien sind in den letzten Jahren entstanden. Man könnte also eigentlich meinen, der Bedarf ist gedeckt. Und doch wurde "Obi-Wan Kenobi" sehnsüchtig erwartet. Immerhin ist der Jedimeister eine der populärsten Figuren im Star Wars-Kosmos. Außerdem füllt die Serie eine zeitliche Lücke in der Haupterzählung. Und drittens schließt sie in Inhalt und Besetzung direkt an die wahrscheinlich schlechteste Star Wars-Trilogie aus den 2000ern an. Gibt also was gut zu machen für das Ensemble rund um Schauspielstar Ewan McGregor alias Obi-Wan.

"Die Zeit der Jedi ist vorbei!"

Der fängt sich nach rund eineinhalb Stunden ein eher zweifelhaftes Kompliment ein. Er sei ja ganz schön alt und ramponiert, bekommt er zu hören. Und das ausgerechnet von einem Kind. Wenn es bis dahin also nicht eh schon klar war, dann jetzt: Der ehemalige Jedimeister, der in so vielen Filmen so elegant das Lichtschwert geschwungen hat, steckt tief in der Krise. Midlife. Wobei in seinem Fall noch ein paar Punkte dazukommen.

Erstens: Vor zehn Jahren hat er seinen eigenen Schüler an die dunkle Seite verloren. Zweitens: Seit dieser Zeit entfaltet das sogenannte Imperium eine Terrorherrschaft im Universum. Und drittens: Haben die Jedi nicht nur ihre Macht verloren, sondern werden als Repräsentanten der alten Republik auch noch verfolgt und umgebracht. Schlechter kann's eigentlich nicht laufen. Also versteckt sich Ob-Wan Kenobi auf einem Wüstenplaneten, lebt als Einsiedler in einer Höhle, duscht selten und starrt wahlweise stoisch oder depressiv in die Ödnis. Die Zeit der Jedi sei vorbei, raunt er düster einem Kollegen zu, der bei ihm Hilfe erbittet.