"Jedermann" als Notlösung: 100 Jahre Welttheater in Salzburg

"100 Jahre Salzburger Festspiele, das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als 100 Jahre Kulturgeschichte", sagt Festspielchef Markus Hinterhäuser. Der Intendant bringt es auf den Punkt. Die nun hundertjährige Geschichte des Festivals spiegelt auf vielfältige Weise die Geschichte Europas, in ihrem kulturellen Glanz, in ihren historischen Brüchen, in ihren dunkelsten Stunden. Geboren als Friedensprojekt aus dem Inferno des Ersten Weltkriegs, erlebten diese Festspiele ihre erste Blüte bis zum vielerorts begrüßten sogenannten "Anschluss" an das Deutsche Reich 1938, der viele, vor allem auch jüdische Künstler ins Exil zwang oder der Verfolgung anheimgab.

Mit Karajans Tod endete eine Ära

Nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichen die amerikanischen Besatzer bereits 1945 wieder Festspiele, die bald schon an ihre frühere Qualität anknüpfen und vor allem dann unter Herbert von Karajan ihrem beispiellosen Ruf als Hort großer Musikereignisse gerecht werden. Dass der Tod von Karajans und der Fall der Berliner Mauer 1989 nahezu zeitgleich jeweils eine Ära vollendeten, und dass die Welt und die Salzburger Festspiele danach zu neuen Ufern aufbrachen, ist einer dieser Brüche, die die Geschichte der Festspiele so signifikant macht.

Doch wie diese Geschichte in einer Ausstellung präsentieren? Das Salzburg Museum hat nun unter dem Titel "Großes Welttheater" keine Mittel gescheut, sie in ihrer historischen Bedeutung zu dokumentieren und zugleich in ihrer kulturellen Relevanz sinnlich erfahrbar zu machen. Das beginnt mit einer filmischen Dokumentation der Festspielgeschichte und endet mit einem Parcours, in dem Installationen namhafter Künstler den Dialog mit den Festspielen suchen.